El Ayuntamiento de Tarancón pone en marcha por tercer año consecutivo los presupuestos participativos

Presentación de los presupuestos participativos. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tarancón va a poner en marcha por tercer año consecutivo los presupuestos participativos, una iniciativa que da la posibilidad a los vecinos y vecinas empadronados en la ciudad (mayores de 16 años), de presentar sus ideas para mejorar Tarancón.

A través de la web municipal y la plataforma www.tarancon.kuorum.org, o de manera presencial, en el Registro General del Ayuntamiento, del 12 al 25 de octubre se podrán presentar las propuestas, dos como máximo por persona o colectivo.

Del 26 de octubre al 8 de noviembre se seleccionarán las propuestas en base al estudio de viabilidad económica y técnica, y del 9 al 22 de noviembre se podrán votar las propuestas seleccionadas, también de forma presencial o telemática, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Igual que en las dos ediciones anteriores, esta iniciativa dará a la ciudadanía la posibilidad de invertir, tanto en obras como en adquisición de equipamiento, por un total de 40.000 euros.

La primera teniente de alcalde, Riánsares López, ha agradecido hoy que la difusión del proyecto cuente con el apoyo económico del Gobierno de Castilla- La Mancha, con una subvención de 5.000 euros. "Esperamos que este proceso llegue cada vez a más ciudadanos y que el número de propuestas que se presenten sea cada vez más, en las dos ediciones anteriores se han presentado alrededor de 50, y el año pasado se validaron más de la mitad", ha comentado la también concejala de Participación Ciudadana.

A la espera de la rendición de cuentas completa de los presupuestos participativos 2026, ha destacado que ya se han ejecutado los dos proyectores que obtuvieron más votos, la construcción de la segunda pista de petanca en el Parque de las Rejas y la instalación de mesas con juegos tradicionales, en el mismo lugar.

La divulgación de este proceso de presupuestos participativos se enmarca en la campaña 'Participa en tu ciudad' que lleva en marcha la Concejalía de Participación Ciudadana, en coordinación con el resto, desde el inicio de la legislatura.

Como es habitual, llegará al mercadillo municipal, se lanzará una encuesta previa a los presupuestos municipales, y el 15 de octubre, a las 19.00 horas, el Mercado de las Artes Luisa Sigea acogerá una asamblea informativa.