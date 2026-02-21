Ayuntamiento de Toledo agradece a los guías de turismo el "esfuerzo" por adaptarse a la nueva ordenanza municipal

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco. - AY TOLEDO

TOLEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, ha agradecido a los guías de turismo de la ciudad el esfuerzo que están realizando para adaptarse a la nueva ordenanza municipal, coincidiendo con su puesta en marcha, reiterando el compromiso del Ayuntamiento de acompañarles en este proceso.

Velasco ha participado en los actos organizados con motivo del Día Internacional del Guía de Turismo, una jornada dedicada a reconocer el trabajo de los profesionales que, durante todo el año, "muestran la ciudad a visitantes nacionales e internacionales".

Así, ha destacado "todo el trabajo que se hace a lo largo del año por el turismo en Toledo lo realizan los profesionales que se dedican a ello", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En este sentido, ha querido ensalzar la labor diaria de los guías, quienes "muestran nuestra ciudad a todo aquel que quiere verla, y lo hacen queriéndola, con amor y de una manera respetuosa".

El concejal ha destacado que los guías son una pieza fundamental en la estrategia municipal que se viene desarrollando en los últimos años para consolidar un modelo de turismo de calidad, sostenible y plenamente integrado en la vida de la ciudad y su Casco Histórico, "ellos nos han ayudado en todo momento para que este modelo sea posible", ha señalado.

VISITAS SOLIDARIAS

Como es tradición desde hace años, la celebración del Día Internacional del Guía de Turismo en Toledo se ha acompañado de visitas solidarias a beneficio de Cáritas Diocesana de Toledo.

En esta edición, y con motivo del VIII Centenario del inicio de la construcción de la Catedral Primada de Toledo, las visitas se han centrado en este emblemático templo.

La mayoría de los participantes, vecinos de Toledo, han podido descubrir espacios menos conocidos o habitualmente cerrados al público general, como el Ochavo, la Capilla de San Ildefonso y la Capilla Mozárabe, esta última abierta al culto diario pero no incluida en el recorrido habitual de visitantes.