Ayuntamiento Toledo espera llegar a una solución con concesionaria de las guarderías ante impago de un canon municipal

El alcalde asegura que el servicio de guarderías no se ve afectado: "No hay ningún problema, está garantizado"

TOLEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carloz Velázquez, ha confiado en que puedan llegar a un acuerdo con la empresa que gestiona las escuelas infantiles municipales en la ciudad, que acumula impagos respecto al contrato que mantiene con el Consistorio en la prestación de este servicio. "Esperamos que se pueda llegar a una solución, pero me parece oportuno que el Ayuntamiento cumpla con la obligación de solicitar esos cánones que se dejaron de pagar".

Así lo ha manifestado Velázquez a preguntas de los medios junto al presidente de Cecam, Ángel Nicolás, en rueda de prensa para dar cuenta de la adhesión de los empresarios a la candidatura de Toledo como capital europea de la cultura, dejando claro que el servicio no se ve afectado y está garantizado para las familias que llevan a sus hijos a estos centros.

Han surgido "discrepancias", según Velázquez, por parte del Departamento Económico del Ayuntamiento respecto al contrato que se mantiene con esta empresa, por lo que el Ayuntamiento tiene "la obligación de tomar acciones", reclamando "una cantidad que se dejó de pagar hace unos años", algo que "puede que termine en los tribunales".

A este escenario de judicializar este asunto aún no se ha llegado, por lo que el alcalde ha confiado en que se pueda llegar a una solución. No entra Velázquez a valorar si los impagos fueron justificados o no, pero lo que sí considera "objetivo" es que existen unos impagos y la obligación del Ayuntamiento "es reclamarlo", porque "hay que cumplir con los contratos".

En todo caso, no se ve afectado el servicio de guardería para la seguridad de "los papás y las mamás que tienen allí a sus niños" en los centros del Casco Histórico, de la Avenida Irlanda y de Santa María de Benquerencia.

"Ojalá pudiéramos cumplir con toda la demanda. Bien es cierto que suele quedar alguna plaza libre en la del Casco Histórico, pero es cierto también que hay mucha gente esperando para poder entrar tanto en el Polígono como en la Avenida de Irlanda. El servicio que se presta es satisfactorio para los padres, para las madres, y eso significa que también lo es para el Ayuntamiento. Por lo tanto, la prestación del servicio está garantizada", ha remarcado.