Ayuntamiento de Toledo recomienda extremar las precauciones ante las rachas de viento previstas para este martes

TOLEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, ha activado de forma preventiva el Protocolo de Cierre de Parques y Jardines, en fase de seguimiento, ante la previsión de viento emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada de este martes.

En estos momentos no se ha decretado el cierre de los parques municipales, si bien se mantiene una vigilancia reforzada debido a la combinación de las rachas de viento previstas y las lluvias registradas en días anteriores, que podrían haber afectado a la estabilidad del terreno y del arbolado en determinadas zonas verdes de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones, especialmente durante las primeras horas del día y en los desplazamientos habituales.

Así, recomiendan evitar, en la medida de lo posible, transitar por zonas ajardinadas y parques con arbolado de gran porte; extremar la precaución al atravesar parques o jardines en los itinerarios de acceso a centros educativos, especialmente en los horarios de entrada y salida de los colegios; no permanecer bajo árboles, ramas, marquesinas u otros elementos susceptibles de desprendimiento; y atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local y del personal municipal.

El Ayuntamiento de Toledo, según ha informado en nota de prensa, mantiene un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y coordina las actuaciones necesarias con la Policía Local, el Servicio de Bomberos y el personal de Parques y Jardines.

En caso de que las condiciones meteorológicas se agraven, se adoptarán de inmediato las medidas adicionales que sean necesarias para garantizar la seguridad de las personas.