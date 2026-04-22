Ayuntamiento Toledo saluda la inversión de Junta para ayuda a domicilio pero exige aumentar el precio por hora

Archivo - La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores de Toledo, Marisol Illescas. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, ha saludado la inversión de 58 millones prevista por el Gobierno regional para reforzar la ayuda a domicilio, aunque ha instado a modificar el precio por hora porque el actual "incumple todos los convenios colectivos" y "no permite pagar a las trabajadoras".

A preguntas de los medios, Illescas ha manifestado que si no se produce ese aumento, la cuantía anunciada por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, este pasado martes será "papel mojado". "Lo importante es aumentar las horas que hemos solicitado de financiación y aumentar el precio/hora, eso como algo básico y vital", ha aseverado.

En este sentido, ha desgranado que en el Ayuntamiento de Toledo el coste de cada hora ronda los 29 euros mientras que la Junta lo valora en únicamente 13, algo que ve "cuando menos una broma".

"Vamos a empezar a ser serios y a que, efectivamente, modifiquen esa orden anual en la que se fija por parte de la Junta una estimación del valor, que se fije un valor real al precio de mercado y un valor respetuoso con los convenios colectivos. Es lo mínimo que se le puede pedir y, a partir de ahí, empezaremos a seguir hablando de la ayuda a domicilio", ha incidido.

Illescas ha lamentado la "situación precaria" a la que se están viendo sometidos "todos los ayuntaimentos, no solo este de Toledo", por esta causa, ya que "lo que parece que financian en un 70 y pico por ciento, que es lo que marca la ley, se convierte en menos de un 50".