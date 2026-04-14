Ayuntamiento de Toledo tilda de "vergüenza y tomadura de pelo" el nuevo retraso en la obra del tercer carril en la TO-23

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde - AYTO TOLEDO

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha calificado como "una vergüenza y una auténtica tomadura de pelo" la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de suspender la apertura de las ofertas del contrato de obras para la ampliación de la TO-23 y la mejora de su enlace con la A-42.

Juan José Alcalde ha mostrado el "profundo malestar e indignación" ante un nuevo retraso que se suma a una tramitación que "lleva años acumulando demoras injustificables mientras los ciudadanos siguen sufriendo atascos diarios en uno de los accesos más importantes de la ciudad", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"El Gobierno central vuelve a dar la espalda a Toledo, no estamos ante un simple trámite administrativo, sino ante una infraestructura vital que afecta directamente a miles de vecinos, trabajadores y empresas del Polígono industrial", ha señalado.

En este sentido, el portavoz ha recordado que este proyecto es clave para aliviar la saturación de la vía, que alcanza niveles críticos en horas punta, al tiempo que ha insistido en que "no se puede seguir jugando con una actuación que es prioritaria para la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico de la ciudad".

Además, ha incidido en que hace cuatro años se anunció que esta actuación era inminente y, sin embargo, "seguimos acumulando retrasos tras retrasos".

De hecho, ha señalado que ya en 2021 se aseguró que las obras estarían finalizadas en esta legislatura algo que "claramente no se ha cumplido". Frente a ello, "el único que está trabajando por descongestionar esta zona es el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez con el proyecto de la construcción del vial de conexión entre los barrios de Azucaica y el Polígono".

Por otro lado, también ha recordado el portavoz municipal que en marzo del pasado año, la exdelegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, quien también fue alcaldesa de la ciudad y ahora es ministra de Sánchez, volvió a anunciar que el proyecto "ya estaba aprobado y que su licitación estaba muy próxima, algo que evidencia la cadena de anuncios incumplidos".

UN PROYECTO CLAVE

El portavoz municipal ha insistido en que este proyecto es clave para aliviar la saturación de la vía que alcanza niveles críticos en horas punta en el barrio de Santa María de Benquerencia y el Polígono Industrial y ha reiterado que "no se puede seguir jugando con una actuación que es prioritaria para la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico de la ciudad".

Asimismo, ha criticado la falta de explicaciones claras por parte del Ministerio, "escudarse en motivos administrativos sin dar plazos concretos ni garantías es inaceptable, los toledanos merecen respeto y certezas, no más incertidumbre".

Juan José Alcalde ha exigido al Gobierno central que "reactive de inmediato el procedimiento, fije una fecha concreta y definitiva para la adjudicación de las obras y deje de paralizar proyectos estratégicos para Toledo".

Finalmente, ha advertido de que el Ayuntamiento seguirá reclamando "con firmeza" esta infraestructura hasta que sea una realidad, "no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se retrasa una solución que lleva demasiados años esperando en un cajón".