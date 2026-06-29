Ayuntamientos de Castilla-La Mancha trasladan su solidaridad por el terremoto de Venezuela

Minuto de Silencio en Ciudad Real por el terremoto de Venezuela - JCCM

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diferentes instituciones y ayuntamientos de Castilla-La Mancha han trasladado su solidaridad este lunes tras el terremoto de Venezuela en diferentes actos a lo largo de la región.

La Plaza Mayor de Ciudad Real ha acogido un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos, marco en el que el alcalde, Francisco Cañizares, ha subrayado que el dolor que vive Venezuela también se siente en Ciudad Real, donde reside una importante comunidad venezolana.

En este sentido, ha anunciado que en los próximos días se reunirá el Consejo Municipal de Cooperación Internacional con el objetivo de analizar, junto a las organizaciones que colaboran habitualmente con el Ayuntamiento en proyectos de cooperación, qué iniciativas pueden impulsarse para atender la emergencia humanitaria.

Además, el Consistorio tramitará la modificación de crédito aprobada en el último Pleno, con la intención incluso de ampliar la cuantía prevista para respaldar proyectos desarrollados por entidades con presencia en Venezuela.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Ciudad Real, Tania Rimmer, ha expresado el profundo agradecimiento de toda la comunidad venezolana por el respaldo mostrado por la ciudadanía y por el Ayuntamiento desde que se produjo la tragedia.

Así, ha señalado que varios miembros de la comunidad venezolana residente en Ciudad Real tienen familiares desaparecidos o han perdido a seres queridos en los terremotos.

De su lado, la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha trasladado el apoyo del Gobierno regional y de la ciudadanía castellanomanchega al pueblo venezolano, subrayando que se trata de "un momento muy difícil, en el que miles de personas han perdido la vida y muchas otras continúan desaparecidas".

TOMELLOSO

De su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, acompañado por el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, la vicepresidenta segunda de la institución provincial, Sonia González, el diputado provincial, Benjamín de Sebastián, y miembros de la corporación municipal han participado en el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Valverde ha trasladado el pésame y el apoyo de la provincia de Ciudad Real a los familiares de las víctimas y a toda la sociedad venezolana, subrayando que se trata de "un pueblo hermano y amigo" con el que España mantiene profundos lazos históricos, culturales y humanos.

Por su parte, el alcalde de Tomelloso ha explicado que el Consistorio se ha sumado al llamamiento de la FEMP como símbolo de acompañamiento y solidaridad con Venezuela, insistiendo en la necesidad de que la comunidad internacional mantenga su apoyo una vez finalicen las labores de emergencia.

GUADALAJARA

Guadalajara ha guardado un minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento en la Plaza Mayor en recuerdo de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela, en un acto abierto a toda la ciudadanía en el que han participado la mayor parte de la Corporación municipal, miembros de la Asociación Planeta Migrante, ciudadanos y representantes de otras administraciones.

Durante el acto, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha trasladado, en nombre de toda la ciudad, "un mensaje de apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano", destacando especialmente la situación de quienes continúan participando en las labores de rescate.

Por su parte, el presidente de la Asociación de venezolanos en Guadalajara, Planeta Migrante, Luis Alfredo Sequera, ha agradecido profundamente el respaldo recibido, destacando "el compromiso del pueblo español y, en especial, de Guadalajara, que desde el primer momento ha estado acompañando al pueblo venezolano en esta situación tan dura". Sequera ha reconocido la dificultad del momento, señalando que "no está siendo fácil afrontar una tragedia de estas dimensiones", y ha subrayado la fortaleza de la comunidad venezolana y la importancia de la ayuda recibida para seguir adelante.

VALDEPEÑAS

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha guardado un minuto de silencio este lunes y el alcalde, Jesús Martín, ha anunciado la aportación de una ayuda económica para hacer frente a esta catástrofe,porque "los que hemos sufrido la ira de los elementos, como es Valdepeñas con las inundaciones, sabemos que el dolor está instalado hoy en Venezuela, pero la tragedia se alarga en el tiempo".

En la comisión de Hacienda celebrada este lunes de cara al Pleno, se ha habilitado una partida de 6.000 euros que se hará llegar a través de Cáritas.

Por su lado, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha guardado este lunes un minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano.

El acto, celebrado a las puertas del Consistorio, ha estado presidido por la alcaldesa, Rosa Melchor, y ha contado con la participación de miembros de la Corporación Municipal, así como de representantes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se han sumado a este gesto de apoyo a las víctimas y sus familias.

La alcaldesa ha trasladado el cariño y la solidaridad de la ciudad de Alcázar de San Juan con todas las personas afectadas por la catástrofe, especialmente con quienes continúan buscando a familiares desaparecidos.

En este sentido, ha explicado que el envío particular de material resulta complejo y costoso, por lo que las aportaciones realizadas a través de estas entidades permiten una respuesta mucho más rápida y eficaz sobre el terreno.

En Toledo, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido e integrantes de la Mesa se han sumado a mediodía de este lunes al acto celebrado en la capital regional, que ha reunido también al arzobispo, Francisco Cerro Chaves, autoridades eclesiásticas, concejales y concejalas del Consistorio toledano y vecinos y vecinas en la Plaza del Ayuntamiento.