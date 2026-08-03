Ayuntamientos de Cuenca podrán solicitar durante 15 días hábiles ayudas para mejorar sus cementerios

Cementario de Ribatajada. - DIPUTACIÓN

CUENCA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cuenca ha puesto en marcha el primer Plan Provincial de Inversión en Cementerios de su historia con una convocatoria dotada con un millón de euros destinada a financiar actuaciones de adecuación, conservación, mejora, ampliación, modernización y equipamiento de los cementerios municipales de los municipios y núcleos de población de menos de 250 habitantes de la provincia. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir de este lunes.

Según informa la Institución provincial, podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos y las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), así como los núcleos de población de menos de 250 habitantes pertenecientes a un mismo término municipal, presentando una solicitud independiente para cada uno de ellos.

La convocatoria contempla un amplio abanico de actuaciones subvencionables, entre las que se incluyen la construcción y reparación de nichos, fosas y columbarios; la mejora de cerramientos, accesos y muros perimetrales; la eliminación de barreras arquitectónicas; la renovación de instalaciones eléctricas y de abastecimiento de agua; la pavimentación y urbanización interior; la instalación de sistemas de drenaje, así como la adquisición de equipamiento directamente vinculado al funcionamiento de los cementerios municipales.