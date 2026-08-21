Ayuntamientos de C-LM podrán solicitar desde este sábado ayudas para la mejora y acondicionamiento de caminos rurales

Archivo - Arreglo de caminos. Foto de archivo. - AYTO SANTA CRUZ DE MUDELA - Archivo

TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Desarrollo Rural ha convocado, por el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas para la ejecución de actuaciones de mejora y acondicionamiento de caminos rurales, de conformidad con la intervención CLM 68432 ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias para fomento de la competitividad del Pepac 2023-20.

Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas, los municipios de Castilla-La Mancha que cumplan los requisitos establecidos. El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de 45 días a contar desde este sábado.

Tal y como se establece en la resolución, que publica en la edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, el presupuesto de esta convocatoria asciende a diez millones de euros.

Esta convocatoria busca otorgar una ayuda para la mejora y acondicionamiento de los caminos rurales y contribuir a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias.