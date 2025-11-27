La bailaora Eva Yerbabuena llega a Toledo el domingo con 'Yerbagüena (Oscuro brillante)'

Eva Yerbabuena. - TEATRO DE ROJAS

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo, día 30, a las 19.00 horas, en el Teatro Auditorio 'El Greco' de Toledo se pondrá en escena 'Yerbagüena (Oscuro brillante)' a cargo del la compañía de danza Eva Yerbabuena, dentro de la programación de otoño del Teatro de Rojas.

Protagonizada por la gran bailaora y coreógrafa Eva Yerbabuena, Premio Oliver al Logro Sobresaliente en danza 2025, Académica de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (2017), Premio Nacional de Danza (2001) y, entre otros, 10 Premios Max de las Artes Escénicas, 'Yerbagüena (Oscurao brillante)' llega al Teatro de Rojas como parte de su gira internacional por España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Dirigida, ideada y bailada por Eva Yerbabuena, esta propuesta escénica --la número diecinueve de su carrera-- explora las tensiones entre luz y sombra, clasicismo y vanguardia, quietud y movimiento, ha informado el Teatro de Rojas en nota de prensa.

Dividido en cuatro piezas, el montaje convierte la transformación en eje creativo y da forma a una poética del contraste donde nada permanece fijo, pero todo cobra sentido. Una creación que desafía los límites entre lo clásico y lo contemporáneo, lo visceral y lo construido. Donde cada gesto es pregunta, y cada silencio, revelación.

Con una hora y media de duración, el elenco del espectáculo está compuesto por el baile de la propia Eva Yerbabuena, con Paco Jarana a cargo de la composición, dirección musical y guitarra; el cante de Miguel Ortega, Segundo Falcón y Ezequiel Montoya, la percusión y electrónica de Daniel Suárez y con José Manuel Ramos, 'El Oruco' también a la percusión y baile.