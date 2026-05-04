La Baja TT Cuenca espera a más de 15.00 aficionados en su salto a Europa del 7 al 10 de mayo

Presentación de la Baja TT. - DIPUTACIÓN

CUENCA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los jardines de la Diputación de Cuenca han sido el escenario escogido este lunes para la presentación del salto a Europa de la Baja TT Cuenca, que se desarrollará del 7 al 10 de mayo en la provincia con el desafío e convertirse en una cita habitual del calendario internacional del motor.

Será la tercera vez que la Baja TT Cuenca forma parte del Campeonato de España y su estreno en el circuito europeo se produce "después de varios años buscándolo", como ha recordado el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que ha agradecido al club organizadorm Cuenca Motor 4x4, "el tesón y el trabajo" para conseguir este campeonato internacional que movilizará a unas 2.000 personas a través de los 140 equipos participantes, a los que hay que añadir los más de 15.000 aficionados que se esperan. Pilotos de renombre participan en esta prueba que recorrerá algo más de 400 kilómetros "por caminos impresionantes de la Serranía y la Alcarria".

Las previsiones vaticinan en estos momentos algunos momentos de lluvia, lo que tiene aspectos positivos, como la reducción del polvo, pero también añadirá dificultad a la cita. El presidente de Cuenca Motor 4x4, Víctor Alijas, ha dado las gracias a los medios de comunicación por dar la repercusión que merece a esta cita "que es el evento de motor más importante de Castilla-La Mancha".

Más de sesenta medios nacionales e internacionales cubrirán la carrera, cuyo recorrido permanece por ahora en secreto, pero que llegará "a pueblos que la gente ni siquiera conoce". Alijas ha señalado que, una vez conseguido llegar a Europa, "ahora toca consolidarlo y que salga muy bien este año, para que los observadores comprueben que damos el nivel".

El presidente de la Federación Española de Automovilismo y vicepresidente de la Federación Internacional, Manuel Aviñó, también ha subrayado todo lo que ha peleado, durante doce ediciones, "para estar dentro de la FIA European Baja CUP, que es hasta donde hemos llegado". Casi 400 voluntarios trabajarán para que Cuenca esté a la altura del reto.

Aviñó ha comentado que vendrán pilotos de unas ocho nacionalidades, muchos con experiencia en el Dakar y con una buena representación conquense, con figuras de la tierra como Mónica Plaza y Luis Recuenco y ha estimado entre seis y diez millones de euros el impacto económico que suelen dejar estas pruebas.

La delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, ha asegurado que, en los próximos días "vamos a vivir uno de los eventos más deportivos de los últimos tiempos en la provincia" y ha hecho suyo el mensaje que transmite Alijas para desear que "pasemos de conseguir algo histórico a que esto se convierta en algo que dure en el tiempo".

Finalmente, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha celebrado "el trabajo bien hecho" por parte de Cuenca Motor 4x4 y su esfuerzo para "ganarse la confianza" de las administraciones. En su caso, esta institución ha incrementado un 40% la inversión que hacen en esta prueba deportiva.

Martínez Chana ha agradecido el trabajo de los voluntarios que han colaborado durante estos doce años y espera que Cuenca demuestre que "es capaz de llevar a cabo eventos de máximo internacional", que la Baja TT Cuenca sea "una fiesta" en su recorrido por una treintena de localidades de la provincia y, si es posible, "que podamos celebrar alguna victoria conquense".