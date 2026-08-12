La banda catalana La Pegatina llenará de música las fiestas de Seseña este jueves en un concierto que será gratuito

La Pegatina gira con su 'Fuegos de barrio' y llegará a Seseña - LA PEGATINA

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La banda La Pegatina será el plato fuerte de las fiestas de Seseña, que arrancaban este martes, con un concierto gratuito que llenará el recinto ferial de la localidad toledana.

El alcalde de la localidad, Jaime de Hita, ha presumido en declaraciones a Europa Press que las fiestas de su municipio son "las mejores de la zona", al tiempo que ha aprovechado para invitar "a todo el mundo" que quiera pasarse a disfrutar de la semana grande seseñera.

"Es un momento de vernos, de encuentro, de salir de la rutina y de convivir. Para ello, invitamos a todos los municipios de alrededor, vengan de donde vengan", ha indicado.

Y es que, tal y como asegura, "en Seseña nos caracteriza la alegría, la hospitalidad, y un programa de fiestas de la mano de los vecinos y de las peñas".

Es por ello que el momento estrella será "el grupo que han pedido los vecinos", más allá de los eventos "multitudinarios" que rodean a las fiestas.

"La Pegatina es un grupo que genera muchísima alegría, son muy divertidos y atractivos para todo tipo de públicos, y era algo que los vecinos venían requiriendo durante años. Y gracias al esfuerzo de esta comisión de fiestas y al concejal, vamos a cumplir este jueves", ha rematado.