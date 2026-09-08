Banda Sinfónica del Real Conservatorio Albacete pone banda sonora a la puesta de largo del estand ferial de Diputación

Puesta de largo del estand de la Diputación en Albacete - DIPUTACION ALBACETE

ALBACETE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha abierto las puertas de su estand en la Feria, su "casa de la provincia" durante estos días, y lo ha hecho literalmente al compás del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza, que celebra su 75º aniversario y protagoniza este año la presencia provincial en el Recinto Ferial.

La Banda Sinfónica del Real Conservatorio, dirigida por el profesor Francisco Casado, ha acompañado a autoridades y ciudadanía en un pasacalles desde el Pincho de la Feria hasta el espacio el estand de la Diputación, llevando la música del centro por el Paseo Central antes de protagonizar también el arranque de la actividad en el propio estand.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha encabezado una apertura que ha contado con representación institucional del Ayuntamiento de Albacete, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; representantes del Gobierno de España y de las Cortes de Castilla-La Mancha; por supuesto, los y las integrantes de la Corporación provincial; el vicepresidente general y responsable provincial en Albacete de la federación regional, Carlos Royo; y el director del Real Conservatorio, Jesús Manuel Díaz Valenciano, junto a representantes y miembros de la comunidad educativa del centro.

Coincidiendo, como es habitual, con el Día de la Virgen de Los Llanos, Cabañero ha comenzado felicitando a quienes celebran su onomástica y dando la bienvenida a las numerosas personas que se han sumado a este primer gran momento del estand provincial, con Aída Rivero ejerciendo como intérprete de lengua de signos del evento, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente ha aprovechado la apertura para reivindicar una idea que atraviesa toda la presencia de la Diputación en el Recinto: "el profundo carácter provincial de una celebración que cada septiembre reúne y proyecta al territorio".

"La provincia de Albacete no viene a la Feria de Albacete; la provincia de Albacete es Feria de Albacete y la provincia de Albacete contribuye a hacer Feria de Albacete", ha afirmado Cabañero, reivindicando una cita "de todos" en la que los vecinos y vecinas de los 87 municipios se sienten como en casa.

LA CASA DE LA PROVINCIA

Desde esa concepción, Cabañero ha vuelto a definir el estand de la Diputación como "la casa de la provincia", un lugar para mostrar lo que Albacete es, pero también para encontrarse, convivir y disfrutarlo juntos.

Este año, habrá una banda sonora muy especial. Y es que, bajo el lema '75 años marcando el compás. La música y la danza hacen provincia', todo el hilo argumental del estand gira en torno al aniversario del Real Conservatorio.

Cabañero ha señalado que la Diputación buscaba el mejor lugar posible para compartir con la ciudadanía esta celebración y que "no se nos ocurría un homenaje mejor, un mejor lugar para mostrarlo al mundo, que esta Feria de Albacete".

El presidente ha querido que ese reconocimiento alcance a las más de 16.000 personas que han pasado por sus aulas durante estos 75 años, pero también a quienes han hecho posible cada una de esas historias.

Especialmente, a las familias de toda la provincia, poniendo en valor "el sacrificio" que durante generaciones han realizado padres y madres desplazándose hasta Albacete para que sus hijos e hijas pudieran estudiar música o danza.

Y junto a ellas, Cabañero ha reivindicado a las generaciones de profesores, profesoras, maestros y maestras que han formado parte del Conservatorio y que "han sido capaces de sacar lo mejor de nuestros niños y nuestras niñas" y de conseguir "que aflore ese talento que hay en la provincia de Albacete".

Un reconocimiento que ha compartido con el actual director del centro, Jesús Manuel Díaz Valenciano, presente en la inauguración junto a alumnado, profesorado y representantes de esta comunidad educativa.

El homenaje no se plantea como una mirada estática al pasado. "Queremos que este estand sea un estand para vivirlo. No queremos que sea un estand sólo para verlo", ha explicado Cabañero. Y hasta el próximo 17 de septiembre habrá muchas maneras de hacerlo.

MUCHAS MANERAS DE VIVIRLO

La zona expositiva invita a recorrer los 75 años del Real Conservatorio a través de imágenes, instrumentos y recuerdos, pero incorpora también experiencias para acercarse a la música jugando y experimentando: gafas 3D, percusión virtual, grandes instrumentos, contenidos audiovisuales y el montaje fotográfico 'A ensayar', que cada tarde permitirá al público convertirse por unos minutos en parte de esta particular celebración musical.

También podrá contemplarse una muestra de seis clarinetes antiguos de la colección de 29 instrumentos del tobarreño Francisco Huerta Martínez, cedida temporalmente por sus hijos al Real Conservatorio.

Y fuera de la exposición, el estand irá cambiando de protagonistas prácticamente a cada hora con más de 60 actividades: los pueblos de la provincia y sus bandas y agrupaciones musicales; propuestas infantiles; música y danza; deporte; asociaciones y colectivos; radio en directo; encuentros y actuaciones nocturnas.

El propio Real Conservatorio seguirá tomando el escenario durante la Feria con propuestas que mostrarán la diversidad y el talento generado en sus aulas, reuniendo a alumnado, profesorado y antiguos estudiantes. Habrá percusión, saxofón y acordeón, danza española, música de cámara, jazz y swing, entre otras propuestas.

Destacan Raíces, del quinteto Collis Musicae, dedicado a Manuel de Falla; Feria en Danza, de la compañía del antiguo alumno Ismael Olivas; o 'Disney en Swing', que la Big Band del Real Conservatorio ofrecerá la noche del 15 de septiembre.

El presidente ha aprovechado además el paralelismo entre la música y la propia Feria para poner el foco en una parte que no siempre se ve. "Detrás de una buena melodía siempre hay mucho esfuerzo y mucho trabajo que no se ve", ha señalado, apuntando que ocurre exactamente lo mismo detrás de los días de diversión que vive Albacete.

Por ello, ha dedicado un agradecimiento expreso a "quienes limpian, quienes nos dan seguridad, quienes organizan, quienes nos dan de comer, quienes están haciendo que todo esto sea posible", pidiendo para ellas y ellos el aplauso del público.