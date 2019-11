Barato preferiría una alianza constitucionalista y confía en que Iglesias no gestione la economía

Actualizado 15/11/2019 12:06:43 CET

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha mostrado su preferencia por que en España gobierne una "alianza constitucionalista" en vez de un Gobierno de coalición con PSOE y Unidas Podemos, ya que ese Ejecutivo necesitaría de partidos independentistas y "que todo dependa de quien quiere romper este país, ni es lógico no es lícito".

En una entrevista en CMMRadio recogida por Europa Press, Barato ha indicado que en todo caso no tiene "nada que decir", pero ve un "problema" en el apoyo de independentistas. "No creen en el sistema. No sería procedente", ha insistido.

En todo caso, ha pedido al PSOE que, en caso de terminar gobernando con Unidas Podemos, asuma los temas económicos y no ceda su gestión a la coalición de izquierdas.

URGE A UN TRASVASE PARA LAS TABLAS

El presidente nacional de Asaja también ha tenido palabras para la "alarmante" situación de Las Tablas de Daimiel, coincidiendo en la necesidad de efectuar un trasvase de agua para revertir la situación de sequía.

Así, ha aseverado que "hay que hacerlo, bien por la tubería manchega o bien por el río", pero es urgente hacerlo "rápido".

"Aquí no hay titubeos. Toda la sociedad, agricultores, Gobierno, Ayuntamiento de Daimiel y de Villarrubia estamos pidiendo un trasvase urgente", ha afirmado.

BREXIT, PAC Y NUEVOS MERCADOS

De otro lado, ha reparado en la reducción del 11% en la PAC toda vez que el Reino Unido finiquite su salida, señalando que "todo lo que sea un Brexit blando, se podrá sobrellevar".

En cambio, un Brexit duro "sería complicado" de asumir en España y en Castilla-La Mancha, según el presidente de Asaja.

"No olvidemos que exportamos al Reino Unido 4.000 millones de euros, 2.100 de ellos en el sector agroalimentario. Cada día, salen de España mil camiones de transporte. Creo que tiene que imperar la cordura", ha advertido.