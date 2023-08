La 'Barbie de La Gineta' convoca a los albaceteños para su próximo videoclip en la Puerta de Hierros el 28 de agosto

ALBACETE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Después de protagonizar magazines y titulares nacionales y con miles de visitas acumuladas, Adela García, propietaria de 'Muebles Deli', más conocida ya por todos como la 'Barbie de La Gineta', convoca a todos los albaceteños para su próximo videoclip.

Los requisitos son mínimos, ir de rosa y estar a las 19.30 horas el próximo lunes, 28 de agosto, en la Puerta de Hierros de la capital con un objetivo: invitar a todo el mundo a la Feria de Albacete.

"Ya lo tenemos todo organizado, animamos a todo el mundo que quiera participar a estar allí, solo tienen que venir vestidos de rosa y ya nosotros les indicaremos cuál será su papel", ha explicado en una entrevista con Europa Press.

Una decisión que llega tras el éxito de su spot publicitario en el que, aprovechando la estética de su tienda y el fenómeno mundial que ha supuesto el estreno de 'Barbie', la película dirigida por Greta Gerwig que está batiendo récords en taquilla, versiona la canción 'Barbie Girl' del grupo Aqua.

"La idea surgió porque 'Muebles Deli' es rosa, llevamos el rosa por bandera, la fachada, los coches, nuestra vestimenta, todo. Entonces, Raúl e Iris, que me llevan la publicidad, propusieron aprovechar todo el boom de Barbie y hacer algo gracioso para que se nos conociera. A mí me pareció una buena idea y ya pensando dije por qué no hacemos un videoclip, algo diferente, divertido, que pegue con la piscina, el verano, y así fue", ha relatado.

Idea que gustó y mucho a los usuarios, que difundieron el vídeo a través de redes sociales, haciéndolo viral. "Sabíamos que iba a gustar porque quedó bonito, chulo, luego metimos a la 'yaya Deli', quedaba muy gracioso, muy humor albaceteño como es el nuestro, y pensábamos que iba a gustar, pero hasta donde ha llegado no, estos extremos de salir en todas las televisiones, en medios de comunicación, jamás en la vida lo hubiéramos imaginado", apunta.

EL SIGNIFICADO TRAS EL ROSA: "MI HERMANA FUE DIAGNOSTICADA DE CÁNCER DE MAMA, VA POR ELLA"

La estética rosa ha sido seña de identidad de la tienda desde su apertura, allá por 2011, y nada tiene que ver con la famosa muñeca. El color rosado, como cuenta García, viene a simbolizar la fuerza y es en honor a su hermana, diagnosticada de cáncer de mama cuando inició su andadura con el proyecto.

"Era 2011, momentos de mucha crisis en el sector de la construcción, casi todas las tiendas cerraban, yo tenía muchísimo miedo, pero mi hermana, que en esos momentos estaba luchando contra el cáncer de mama, me animó a seguir adelante. Fue como un espejo donde mirarme, si ella podía con todo eso cómo no iba a poder yo sacar mi negocio adelante", ha detallado, reiterando el significado del color.

"El rosa va por ella, por una mujer valiente y con fuerza, pero también por mi madre, mis tías, mis primas... que están luchando o han luchado todas y son un espejo donde mirarme", reitera.

UN ESTAND PARA RECAUDAR DINERO PARA INVESTIGACIÓN

En este sentido, desde el año pasado 'Muebles Deli' colabora de manera activa con la Asociación Española Contra el Cáncer. "Mi sobrino estaba haciendo el TFG en una investigación que se está llevando a cabo en Albacete y me lo contó, entonces decidí hablar con el director de la AECC y le propuse montar un estand en la tienda para destinar todo lo recaudado a la investigación", ha señalado.

Así, 'Muebles Deli' ha aprovechado el tirón de 'Barbie' para, además de promocionarse y darse a conocer a nivel nacional, llevar su mensaje y sumar más apoyos para la lucha contra el cáncer.