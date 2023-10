Bargas estrenará nuevo centro de salud en 18 meses, tras la colocación este jueves de la primera piedra

BARGAS (TOLEDO) 5 (EUROPA PRESS)

El nuevo centro de salud de Bargas, ubicado entre las calles Finlandia y Cardenal Cisneros, ha echado a andar este jueves con la colación de la primera piedra. Con un presupuesto de 6,4 millones, tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

Así lo ha avanzado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha asegurado que desde la propia Consejería estarán pendientes para que ese plazo se cumpla. "Seguramente el alcalde también lo estará y la Corporación entera", ha reconocido el consejero en el acto de colocación de la primera piedra, al que ha acudido el presidente regional, Emiliano García-Page.

Tras asegurar que este día es un "día muy bueno para Bargas, para la zona básica de salud de Bargas y también para la provincia de Toledo", ha admitido que este centro es "sin duda necesario".

"Si no, no lo haríamos. Pero hay veces que hay que priorizar dentro de la necesidad y, por eso, Bargas ha tenido que ser priorizado durante la última parte de la legislatura anterior. Es la primera piedra de una infraestructura de Atención Primaria que ponemos en esta legislatura, y estoy contento", ha señalado.

Dicho esto, el titular regional de Sanidad ha detallado que este centro tendrá una superficie que se acerca a los 3.000 metros, y albergará 16 consultas en la planta primera, entre ellas las de salud dental, rehabilitación, atención a las embarazadas, y también, una parte muy importante, a la atención continuada a las guardias, donde no sólo habrá consultas, sino diferentes box, incluido el de urgencia vital.

"En definitiva, es un centro importante y grande, para una población de cerca de 30.000 tarjetas sanitarias. Necesitamos una parcela como la que hay. Agradecemos mucho este lugar, porque además nos da permiso para entrar por una calle a la actividad programada y por otra calle a la actividad urgente, lo cual permite que el flujo sea mucho más fácil", ha reconocido.

Preguntado sobre el incremento de personal para atender este centro, Fernández Sanz ha precisado que no crece la población a atender, sino los recursos.

"Lo que vamos a hacer es poner las infraestructuras adecuadas, porque en este momento, en el centro que tenemos, no hay espacio para la rehabilitación, no hay espacio para la odontología, no hay espacio para la preparación del parto. Lo estamos haciendo todo en una sala. Por lo tanto, lo que mejoramos es la infraestructura. Si hubiese que crecer, porque las tarjetas sanitarias así lo dicen, pues habría que crecer", ha aseverado el consejero, que se ha mostrado "más preocupado por las sustituciones que por el crecimiento".

En este sentido, ha presumido de la retención de talento que está consiguiendo el Ejecutivo regional pues, según ha añadido, el 75% de las personas que se han formado como especialistas en el último año se han quedado en Castilla-La Mancha. "Hemos sido la comunidad de España que más talento ha retenido de las personas especialistas que se han formado. La opción es llegar a los 550 a lo largo de esta legislatura y subir el 65% de retención de talento".

UN CENTRO "MUY ESPERADO" EN BARGAS

Por su parte, el alcalde bargueño, Marco Antonio Pérez, ha asegurado que se trata de una infraestructura "muy necesaria, demandada y muy esperada", dada la cobertura que el actual Centro de Salud de Bargas a los pueblos de alrededor.

"Estaba deseando que se pusiera esta primera piedra. Es un día festivo", ha dicho el regidor que, preguntado por la "preocupación" derivada de los accesos a dicho centro, ha indicado que el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana se pondrá a trabajar sobre ello.

"Tendremos las medidas oportunas para que esto fluya y sea de la mejor manera posible", ha terminado.