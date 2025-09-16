Barón Rojo, Pantomima Full y talento local en la temporada de otoño del Teatro Auditorio 'José Luis Perales' de Cuenca

CUENCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barón Rojo y Pantomima Full son dos de los grandes nombres propios de la temporada de otoño del Teatro Auditorio 'José Luis Perales', que se pone en marcha la próxima semana y que contará con una gran novedad: un ciclo dedicado al talento conquense.

La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha señalado que "lanzamos la nueva programación de otoño del Teatro Auditorio intentando, como siempre, suscitar el interés de todos los públicos. En esta ocasión con aún mayor atención si cabe al talento conquense para contribuir a impulsar a nuestros artistas y potenciarlos".

Siete citas componen la programación otoñal de 'Nuestros Martes', el nuevo programa en el que el Auditorio quiere contribuir al impulso de los artistas conquenses de mayor proyección nacional e internacional, según ha informado el Consistorio conquense en nota de prensa.

Ensemble Tercer Milenio, The Heart Swingers, Miriam Olmedilla junto a Duncan Giffor, Ana Santisteban, Carlos Viñas y María Reis, Javier Caruda y la compañía Cuteatro conforman el cartel de este nuevo ciclo del Auditorio.

Respecto al resto de la programación, una de las citas más impactantes del calendario de otoño será el concierto de Barón Rojo, que el próximo 3 de octubre repasará sobre el escenario sus cuatro décadas de carrera.

Otra de las citas más esperadas de esta temporada es el espectáculo 'Hecho a mano' del dúo cómico Pantomima Full, que triunfa con un humor mordaz que nos pone un espejo en la cara para que aprendamos a reírnos de nosotros mismos.

La comedia es protagonista también en 'Pijama para seis', con un reparto encabezado por el carismático Gabino Diego; en 'Érase una vez los ochenta', el monólogo con el que Jorge Santini saca el jugo a la nostalgia ochentera; y en la velada de humor que ofrecerá el cómico Álex Martínez.

Por otro lado, la programación cuenta con dos espectáculos que dan una vuelta de tuerca a los cuentos clásicos para revisionar sus historias y moralejas: 'Caperucita, lo que nunca se contó' y 'Ya me has tocado el cuento'; así como un espectáculo de títeres para el público infantil protagonizado por la Bruja Rechinadientes.

'La hoguera de las maravillas', una propuesta que reivindica a las mujeres comediantas del Siglo de Oro, y 'El perfume del viento', que aborda el drama de los niños robados durante la dictadura militar argentina, son otras obras teatrales que se representarán este otoño en el Auditorio.

Por otro lado, la temporada contará con varios espectáculos musicales: 'Quiero ser María Jiménez', dedicado a la inigualable artista sevillana; 'Anastasia', inspirado en la histórica princesa rusa; 'Libre', dedicado al cantante español Nino Bravo; y 'El musical de Coco', que regresa a Cuenca tras el éxito cosechado en la última visita.

También vuelve al Auditorio el Gran Circo Acrobático de China, un espectáculo onírico y emocionante que reúne a más de 30 artistas en escena, varios de ellos procedentes del Cirque du Soleil.

Por su parte, danza y poesía dialogarán en la última propuesta de Antonio Najarro, 'Romance sonámbulo', que en esta ocasión ha unido fuerzas con el dramaturgo Antonio Conejero para organizar un viaje lírico al despertar creador de Lorca.

El tradicional concierto de Año Nuevo pondrá el cierre a esta temporada de otoño.

Las entradas salen a la venta este martes en Globalentradas y en la página web del Teatro Auditorio 'José Luis Perales'.