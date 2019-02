Bastida deja de liderar Podemos Toledo y ve al partido como "un animal domesticado que ya no impone ni a su domador"

Publicado 26/02/2019 16:30:19 CET

Abandona la Secretaría General 105 días después de imponerse en las primarias y acusa a la formación de "tics autoritarios"

TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora secretaria general de Podemos en Toledo, Xoana Bastida, ha emitido una carta de renuncia al liderazgo de la formación morada en la capital regional, asegurando que desde hace algún tiempo se siente "cada vez más lejana del proyecto que fue" el partido.

En la misiva, recogida por Europa Press, Bastida dice que "si bien los objetivos que se planteaban al fundar el partido siguen siendo los mismos sobre el papel, ha habido una deriva tanto en la participación de Podemos en las instituciones como en sus mecanismos internos de transparencia, representación y funcionamiento".

"En teoría, el destino al que queremos llegar sigue siendo el mismo: procurar el bienestar de la mayor parte de la ciudadanía, prescindiendo de etiquetas y creando una nueva mayoría social que cobre conciencia de quiénes la están parasitando realmente", añade Bastida en una carta enviada sólo 105 días después de alzarse con la Secretaría General en un proceso de primarias.

Para Bastida, "el camino por el que supuestamente se avanza hacia ese fin se ha empezado a torcer desde hace ya tiempo, e inevitablemente un camino torcido desvía la ruta y cambia el destino final".

"Por ello, hoy por hoy no creo que deba representar a Podemos como secretaria general Municipal de Toledo. Durante tres años he dedicado muchas horas de mi vida a trabajar por la construcción de un proyecto colectivo de progreso en nuestra ciudad. Y sin embargo, lo que comenzó como un arranque cimentado en la ilusión y las ganas de cambio ha ido marchitándose poco a poco ante la realidad de un partido que ya no practica muchos de los principios en los que creo, y que me parecen imprescindibles para lograr un cambio real en las instituciones", ha añadido.

"TICS AUTORITARIOS"

En la carta, Bastida habla de que en Podemos "se han llegado a imponer tics autoritarios que ni siquiera parecen darse en los partidos tradicionales".

Pese a que se muestra "orgullosa" de algunas decisiones a nivel estatal, ha dicho que esa percepción cambia en la región al examinar "la participación de Podemos Castilla-La Mancha en el Gobierno de Page".

"Me pregunto si realmente estamos representando a quienes nos votaron en las pasadas elecciones autonómicas. Los votos de la ciudadanía nos colocaron en una situación de bisagra dentro de la política regional; por así decirlo, en las pasadas elecciones nos tocó una excelente mano de cartas", ha dicho.

Sugiriendo que Podemos es un "animal domesticado a cambio de comida y bienestar", asegura que "ya no impone respeto a nadie, y menos a su domador".