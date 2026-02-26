Un bebé y su madre, afectados en el incendio de un piso en Talavera que obliga a desalojar a 25 personas

Archivo - UVI - SESCAM - Archivo

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la primera planta de un piso situado en la calle Paralela de Talavera de la Reina ha dejado a un bebé de un mes y a su madre de, de 35 años, afectados por inhalación de humo.

El fuego, que según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ya ha sido extinguido, y durante las labores de extinción han tenido que ser desalojadas unas 25 personas.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Policía Local, de la Policía Nacional, bomberos de Talavera y una UVI, que trasladó a los afectados al hospital de la ciudad.