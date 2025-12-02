El belén de Apanas abre la Navidad en el Palacio de Fuensalida tras ser inaugurado por el presidente de C-LM - JCCM

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abierto este martes la Navidad en el Palacio de Fuensalida con la presentación del tradicional Belén de Apanas, una creación artesanal elaborada por personas de la entidad en los talleres ocupacionales de Gargantilla y Virgen del Sagrario, que este año cumple diez ediciones consecutivas como una de las piezas más destacadas de la ruta navideña de Toledo.

El Belén, expuesto en el zaguán del Palacio desde la llegada del presidente García-Page al Gobierno regional, ha recibido en la última década a miles de visitantes que cada Navidad reconocen en esta obra un proyecto de gran valor artístico, social y comunitario.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha acompañado al presidente en esta inauguración, ha puesto en valor "el talento, la dedicación y la creatividad" de las personas que lo elaboran, muchas de ellas desde pequeños núcleos rurales como Gargantilla, en la comarca de la Jara.

EL BELÉN COMO EJEMPLO DEL ALCANCE DEL SISTEMA PÚBLICO DE APOYOS

En sus declaraciones, la consejera ha subrayado la apuesta firme que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha con la discapacidad, que "en estos diez últimos años es cada vez más fuerte". Ha recordado que el Ejecutivo regional ha trabajado para "restablecer y recuperar una región que venía muy dolida por recortes importantes en esta materia" y que, por ello, se ha ido incrementando el presupuesto "para llegar cada vez a más familias, a más personas con discapacidad y para ampliar nuestra red de recursos".

García Torijano ha resaltado la línea de actuación del Gobierno regional en políticas de discapacidad, subrayando que en esta década la financiación destinada al área ha crecido un 63 por ciento, lo que permite consolidar la red pública de apoyos y garantizar estabilidad a las entidades sociales y a los centros ocupacionales, entre otros, que sostienen el sistema.

La consejera ha remarcado que "los presupuestos que se van a aprobar dentro de unos días en las Cortes regionales y que se van a desarrollar a lo largo del 2026, vuelven a ser unos presupuestos principalmente sociales", con un enfoque claro en las políticas de Bienestar Social y, en concreto, "en el área de discapacidad que contará con 159,1 millones de euros para mantener toda la red de recursos y servicios".

SEIS DÉCADAS DE HISTORIA Y UN RECONOCIMIENTO AL TRABAJO COMPARTIDO

La inauguración del Belén coincide en un año especialmente significativo para Apanas, que celebra su 60º aniversario y que actualmente cuenta con 29 centros y servicios, acompañando cada año a más de 550 personas y familias en la provincia de Toledo.

En este contexto, la entidad ha otorgado al Gobierno regional su 'Mención de Honor' durante el XIII Día de la Familia, un gesto con el que reconoce el apoyo continuado del Ejecutivo y el refuerzo de las políticas de discapacidad en la última década.

García Torijano ha destacado, por último, que el Belén de APANAS "muestra el compromiso del Gobierno con las zonas rurales y con los municipios más pequeños", señalando que las figuras que hoy se exponen "se han hecho desde el centro ocupacional de Gargantilla, un municipio de 80 habitantes que cuenta con recursos adaptados a su alcance".

Por ello, esta obra, ha señalado, pone de manifiesto la importancia de apostar por las personas y por su capacidad para contribuir a la comunidad y ha invitado a la ciudadanía a visitarlo para apreciar cómo unos apoyos adecuados permiten que cada persona avance en su proyecto de vida y participe plenamente en la región