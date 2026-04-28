Bellido defiende "la Europa de la solidaridad" frente al "egoísmo y codicia de quienes dicen España primero"

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, en Cabanillas del Campo. - JCCM

GUADALAJARA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha defendido "la Europa de la solidaridad y de los valores democráticos" como modelo favorecedor de la convivencia frente al de "quienes dicen que 'España primero', que en el fondo es un proyecto de codicia y de egoísmo".

Lo ha manifestado durante la celebración en Cabanillas del Campo, en la provincia de Guadalajara, de un acto enmarcado en el Día de Europa. Para Bellido, resulta "más importante que nunca" defender los valores que hoy representa en el mundo Europa, "que además de un continente también son valores como la igualdad, la solidaridad y la justicia social".

Esta "Europa de la democracia" es precisamente el modelo a reivindicar frente a las ofensivas ultranacionalistas con valores contrarios a los pilares democráticos.

"Quienes hoy hablan de 'los españoles primero' no solamente pretenden excluir a las personas que han nacido en el extranjero y que vienen aquí a contribuir a nuestro bienestar con su fuerza de trabajo; mañana dirán también que resulta muy caro atender a las personas mayores con las pensiones o con el gasto sanitario, y a lo mejor más adelante dicen que la educación para los pobres resulta demasiado cara y que no nos la podemos permitir", ha prevenido Bellido, para quien "en el fondo es un proyecto de codicia de egoísmo".

El presidente de las Cortes ha recordado que, tras los excesos de dos guerras mundiales, "Europa fue el antivirus contra el nacionalismo exacerbado, se concibió fundamentalmente para convivir y para que el imperio de la ley fuese la norma que rigiese nuestros destinos" y que, casi un siglo después, también en el actual orden internacional se hace necesario reivindicar una Unión más fuerte.

"España en el mundo no es nadie sin Europa y España en el mundo necesita a Europa en un ámbito decisorio en el que se puede sentar en la misma mesa que La India, China, Estados Unidos o Rusia", algo a lo que cada país miembro por separado no alcanza.

DÍA DE EUROPA

Bellido participado en los primeros compases de esta programación que organiza la Junta de Castilla-La Mancha en Cabanillas del Campo con motivo del Día de Europa, que se conmemora el próximo 9 de mayo.

Desde primera hora, el alumnado ha completado un mural junto al Centro Joven, aunque la jornada incluye a lo largo de la mañana una charla y un diálogo en el IES Ana María Matute y un coloquio sobre mujeres que han construido la Europa actual, en el Centro Social Polivalente a las 19.00 horas.

Junto al presidente de las Cortes Regionales han estado, entre otras autoridades, el alcalde cabanillero, José García Salinas; y la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

Rodrigo ha puesto el acento en la importancia de la educación para la construcción del proyecto europeo. "En el Gobierno de Castilla-La Mancha sabemos que la educación es la herramienta más importante con la que contamos para seguir construyendo el proyecto europeo. Por eso, la gran mayoría de las actividades programadas para celebrar el Día de Europa se centran en la comunidad escolar", ha destacado.

En este sentido, ha vuelto a incidir en la importancia de "sentir que somos Europa, que formamos parte de esta comunidad como seña identificativa". Por eso, ha señalado que "es importante que los más pequeños integren esta identidad desde la base, desde su formación más temprana, que entiendan qué significa ser europeo, integren este valor en su día a día y lo transmitan a todo su entorno".

Igualmente, la directora general de Asuntos Europeos ha puesto en valor las ventajas que ofrece la Unión Europea a los jóvenes castellanomanchegos, a través de programas como el Erasmus+, DiscoverEU o el de voluntariado. "Son ventajas que permiten a nuestros jóvenes formarse en otros países de la Comunidad Europea, aprender idiomas, compartir experiencias con otros jóvenes europeos, viajar para conocer otros modos de vida o contribuir con causas sociales", ha explicado.

Ventajas de las que también se está informando al alumnado de secundaria y bachillerato dentro de las actividades del Día de Europa, "porque desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos hacer llegar de primera mano toda la información que tiene que ver con Europa, en especial a los jóvenes".

Ha recordado que, además de la programación que se está llevando a las cinco provincias de Castilla-La Mancha, el Gobierno Regional realiza todos los años el concurso escolar 'Celebramos el Día de Europa', que ya va por su cuarta edición. "Es otra forma más de implicar a la comunidad escolar con el proyecto europeo, a través de la realización de vídeos en los que cuentan qué es para ellos Europa". Un concurso que ya tiene ganadores y que tendrán la ocasión de participar en el acto institucional.