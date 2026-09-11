Bellido desea que la legislatura pueda acabar recuperando "algunos consensos importantes" en las Cortes de C-LM

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido. - CORTES

TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha expresado su deseo de que en este tramo final de la XI Legislatura sea aún posible "recuperar algunos consensos importantes" que se han perdido en el Parlamento Autonómico.

Así, en una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, se ha referido a temas como la igualdad de género y la violencia machista y sobre derechos de la infancia --con independencia de su raza u origen--, a la vez que ha confiado en que se recupere "la lealtad con los hechos y la verdad" en un momento en que la sociedad se ve abocada a "un debate entre la ciencia y la brujería", según han informado las Cortes en nota de prensa.

Bellido ha recordado que los diputados y diputadas autonómicos deben cumplir las reglas de la Cámara y ha asegurado que no va a permitir "un sabotaje, por más que a alguien le convenga en su estrategia partidista".

El presidente de las Cortes ha asegurado que su labor en la Presidencia pasa por impedir conductas que conviertan cada sesión en "un circo" y ha afeado que la proximidad de las elecciones sirva como escusa precisamente para "dar el peor ejemplo de democracia a la ciudadanía".

Bellido ha confiado en que el incidente del primer pleno de este periodo de sesiones, con la expulsión de la diputada del PP Itziar Asenjo tras ser llamada hasta en seis ocasiones a atenerse a la cuestión de un debate general sobre agua, haya sido una excepción puntual.

"Me temo que pueda ser una tónica general, pero deseo que no lo sea y haré lo posible para que no suceda", ha advertido, a la vez que se ha referido a este hecho concreto.

"A mí no me gusta expulsar a nadie, la desalojé porque no me quedó más remedio, le tengo respeto y consideración y espero que a partir de ahora no suceda", ha comentado.