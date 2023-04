Bellido rechaza reformar el Estatuto para aumentar dipuados en C-LM y aboga por hacerlo para introducir decretos leyes

TOLEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha rechazado hacer una reforma del Estatuto regional de Autonomía para aumentar el número de Diputados en el Parlamento regional pero sí ha abogado por llevar a cabo esa reforma para introducir mecanismos como la posibilidad de que el Gobierno castellanomanchego pueda dictar decretos ley.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de la legislatura, Bellido, que ha indicado que la reforma del Estatuto "es conveniente" pero no "imprescindible", ha pedido que si alguien "tiene la tentación" de hacer una reforma estatutaria con el único objetivo de aumentar el número de diputados, que se abstenga porque "no es serio".

Es por ello por lo que ha solicitado que la reforma que se haga sea con el mayor consenso tanto en Castilla-La Mancha como en el Congreso de los Diputados o, si es posible, con el consenso de los partidos mayoritarios tanto en Castilla-La Mancha como en la Cámara baja.

"No es lo más urgente subir el número de diputados, es cierto que somos la región con menos y no me parece razonable, pero no es lo más urgente ni para lo que yo renovaría el Estatuto, lo haría para otras cosas que tienen que ver con la actividad del Parlamento y la mejora en la prestación de servicios", ha argumentado.

En este sentido, ha concretado que el Estatuto se podría reformar para introducir mecanismos que incorporan los llamados estatutos de tercera generación, como es la posibilidad de introducir que el gobierno pueda hacer decretos leyes. "Por agilidad, creo que es conveniente".

También ha abogado por reformar el Estatuto para equilibrar derechos sociales y que "nadie" pueda cuestionar unos estándares mínimos en sanidad, educación y políticas sociales. "Algunas cuestiones tendrían que estar blindadas, como estos derechos, y que no se supriman como en la época de Cospedal".

También se ha referido al agua, aunque el pacto por el agua que se ha producido esta legislatura, unido a la aprobación de los planes de cuenca, ha dicho que hace "menos necesaria" esta posición. Aunque sí que ha indicado que le gustaría que todos los castellanomachegos estén unidos en este sentido.

"Ojalá fuese así, unirnos en una reforma que estableciese que Castilla-La Mancha va a defender el agua para los usos más imprescindibles, como abastecimiento humano y usos económicos, industriales y ganaderos. Eso es lo que yo he defendido siempre", ha señalado.

Finalmente, se ha referido a "algún ajuste" del reglamento para que no se "confunda" tener una posición en un asunto sobre política nacional en convertir a Castilla-La Mancha "en una especie de reproducción" de lo que se debate en el Congreso y en el Senado. "Si se les paga para que hagan un trabajo en esa materia no tiene sentido hacer aquí los mismos debates y desmerece las obligaciones que tenemos en este Parlamento".