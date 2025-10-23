Bendodo pide el cese del consejero de Sanidad de C-LM por los retrasos en el cribado del cáncer de mama en Talavera

Archivo - El vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS / EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 23 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, ha pedido este jueves el cese del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesus Fernández Sanz, tras la crisis desatada por los retrasos en el cribado de cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo), un caso que ha contrastado con lo sucedido en Andalucía, "donde el presidente Juanma Moreno ha aplicado un plan de choque y cesado a la consejera de Sanidad".

En rueda de prensa conjunta con el presidente regional del PP, Paco Ñúñez, y el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, tras una reunión con la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha, Bendodo ha pedido al presidente autonómico, Emiliano García-Page, el cese de su consejero y medidas "para reforzar una sanidad que tiene aviso de derribo en Castilla-La Mancha".

En este sentido, ha criticado que García-Page haya respondido diciendo que se trata solo de un "bulo" del Partido Popular, "en vez de reconocer sus errores y ser humilde, identificando la causa del error".

Bendodo ha contrastado este caso con lo sucedido en Andalucía, "donde el Gobierno de Juanma Moreno se puso al frente desde el principio, poniendo en marcha un plan de choque, anunciando la incorporación de más de 4.000 sanitarios y asumiendo su responsabilidad con el cese de la consejera".

"Pero en Castilla-La Mancha no ha habido ni plan de choque, ni depuración de responsabilidades, ni Page se ha puesto al frente de la crisis, lo que demuestra que, a la hora de la verdad, Page es puro sanchismo y ante las crisis actúa como lo hace Pedro Sánchez, diciendo que todo es un bulo, como ocurrió en el caso de las 4.000 mujeres afectadas por la pulsera fake de seguimiento contra el maltrato", ha recalcado.

NÚÑEZ APUNTA A LA "INCAPACIDAD" DE PAGE

En los mismos términos se ha pronunciado el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, para quien el caso de Talavera de la Reina responde a la "incapacidad de gestión" del Gobierno de García-Page, que "no ha podido solucionar el problema a más de 3.000 mujeres desde el mes de mayo", tras la marcha de la empresa contratista del servicio.

En vez de asumir responsabilidades, ha proseguido Ñúñez, "Page se ha dedicado a insultar al alcalde de Talavera de la Reina a través de la portavoz del Gobierno regional simplemente por pedir una reunión para tratar un problema tan grave como la vida de las mujeres de su ciudad". "¿Pero dónde se ha visto esto?", se ha preguntado.

"Más le valdría a este Gobierno insultar menos y trabajar más, hay muchas explicaciones que dar en vez de insultar y faltar al respeto permanentemente", ha concluido.