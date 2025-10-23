El alcalde de Puertollano confía en aprobar la nueva RPT municipal en noviembre tras el acuerdo de los sindicatos

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha avanzado que el pleno de la Corporación municipal podrá aprobar previsiblemente en noviembre la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, tras la ratificación del acuerdo entre los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SPL alcanzada este jueves en el seno de la Mesa General de Negociación.

En rueda de prensa para abordar diversos asuntos, y acompañado del vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, y del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el regidor ha destacado que esta nueva organización de la asignación de funciones y retribuciones de la plantilla funcionarial mejorará los recursos y reconocerá el trabajo de los empleados públicos, lo que se traducirá en "una mejor atención de las necesidades del ciudadano".

Para poner en marcha y cubrir las demandas salariales incluidas en esta nueva RPT serán necesarios dos millones de euros adicionales para el capítulo de personal. Aunque en un principio estaba previsto que la propuesta se llevara al Pleno de este mes de octubre, el alcalde confía en que finalmente pueda rubricarse en un pleno extraordinario que previsiblemente será convocado en noviembre.

PETICIONES AL GOBIERNO REGIONAL

Por otra parte, ha pedido al Gobierno regional que "se acuerde" de Puertollano, ya que a su juicio es insuficiente la partida presupuestaria destinada a la ciudad en el proyecto de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha, cuyo 85% "responde a obras ya en marcha desde la anterior legislatura", en referencia a los 43,5 millones de euros reservados para la construcción del nuevo hospital de Puertollano y a los 3,2 millones de euros destinados a las obras de remodelación integral del paseo del Bosque.

Ruiz también ha pedido más inversión en el polígono industrial La Nava tras la interrupción de las obras de acondicionamiento por la resolución del contrato con la empresa contratista, lo que ha conllevado la pérdida de fondos europeos.

De otro lado, ha solicitado al Gobierno de España que recupere la variante norte de Puertollano, "pendiente desde el año 2008", y que aborde el deficiente funcionamiento de los trenes de alta velocidad que conectan el municipio con Ciudad Real y Madrid, "motivo de crispación y preocupación, porque nunca se sabe si un tren va a salir o no y se ponen en peligro muchos puestos de trabajo". En este sentido ha advertido de que, además, se han reducido en un 25% las plazas de los trenes Avant, por lo que ha pedido un servicio "digno y acorde a las necesidades de la ciudadanía".

En contraste, Miguel Ángel Ruiz ha destacado que de la mano del Partido Popular Puertollano sigue en la senda de la recuperación, con mayor volumen de inversión y el desbloqueo de obras tan importantes como el paseo del Bosque.

Respecto a las arcas municipales, ha presumido de que la deuda financiera y por el pago de sentencias adversas, cifrada en 31,2 millones de euros en junio de 2023, se ha reducido a ocho millones. En este contexto ha explicado que en diciembre de 2025 esta deuda se reducirá a 5,5 millones de euros, un 82,37% en dos años y medio, casi 27 millones de euros.

NÚÑEZ Y BENDODO RESPALDAN A RUIZ

De su lado, el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha apoyado la gestión municipal de Ruiz, "caracterizada por el trabajo, la seriedad y el rigor", y ha pedido al presidente, Emiliano García-Page, que "no sea sectario y no castigue a los municipios donde no gobierna el PSOE". "Debe pensar en las infraestructuras que necesita Puertollano antes de dejar perder las ayudas europeas, como ha ocurrido en el polígono industrial La Nava por su dejadez, desidia y pasotismo", ha dicho.

En los mismos términos se ha pronunciado el vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, quien considera que a Puertollano "le ha sentado bien el cambio" de la mano de un alcalde cuya gestión se caracteriza "por la inversión, la confianza y la atracción empresarial".