Benjamín Prieto deja la presidencia del Partido Popular de Cuenca

CUENCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Benjamín Prieto dejará la presidencia del Partido Popular de Cuenca, según ha adelantado Cadena SER y han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

Benjamín Prieto ha presidido el PP desde el 2012, cuando tomó el relevo de Marina Moya. El actual senador y alcalde de Fuentelespino de Haro ha estado 13 años al frente del PP provincial, en los que también tuvo la oportunidad de ser presidente de la Diputación.

El PP de Cuenca será dirigido provisionalmente por una gestora dirigida por el diputado regional José Martín-Buro hasta la celebración del próximo congreso provincial.