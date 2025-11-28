La Biblioteca de los Depósitos del Sol de Albacete contará en la planta baja con una nueva sección infantil

Celebración del Día de las Ciudades Educadoras en Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación y Bibliotecas, Pascual Molina, ha informado de la aprobación en Junta de Gobierno del contrato para amueblar la nueva Sección Infantil de la Biblioteca de los Depósitos del Sol, que sale a licitación por un coste máximo de 45.000 euros con un plazo de ejecución de dos meses.

Además, la Comisión de Hacienda va a aprobar un contrato para adquirir en torno a 1.000 libros infantiles por un importe de 15.000 euros, para así dotar de un fondo bibliográfico la Sección Infantil de nueva creación, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Molina se ha referido a estas dotaciones durante la celebración del Día de las Ciudades Educadoras, en la plaza frente a la propia Biblioteca de los Depósitos del Sol, en un acto donde se ha leído un manifiesto por parte de los niñas y niños de 5º y 6º del Colegio Cervantes, se han proclamado los Derechos de la Infancia y se han recogido propuestas de los alumnos.

"Vamos a instalar una biblioteca infantil en la planta baja del edificio, que en la actualidad sólo dispone de sección de adultos porque las escaleras y distintos niveles la hacen poco accesible para niños. Creemos que contar con un espacio específico para los más pequeños es imprescindible para cualquier biblioteca, y ésta es la única biblioteca de la red municipal que no contaba con sección infantil", ha dicho el concejal.

Debido a la planta circular del Depósito, el mobiliario deba adaptarse para aprovechar el espacio haciendo a medida muchos elementos, como las estanterías, las gradas o la lámpara central de techo.

El contrato aprobado este viernes permitirá adquirir seis estanterías-librerías curvas, ocho mesas escolares redondas y rectangulares, ocho sofás modulares curvos, un puf redondo y cuatro sillas infantiles sin brazos, además de un mostrador con cajonera y silla para el bibliotecario, paneles separadores acústicos, una grada curva con panel superior y banco adaptado a la pared con 12 plazas y cajones internos bajo los asientos.

También se instalará una lámpara de techo en aros suspendida, a medida del tragaluz de hormigón del techo, y habrá iluminación led de perfil curvo en la esquina superior de las paredes.

El proyecto, según el concejal, "mantiene y potencia la estructura arquitectónica y visual de esta biblioteca, que recuperó un elemento fundamental en la historia de Albacete para convertirlo en depósito de libros y sala de estudio. La sección infantil era un reto pendiente para esta magnífica instalación de los Depósitos del Sol, y los libros con que vamos a dotarla mejorarán el servicio a los niños y niñas, que serán los lectores del mañana".