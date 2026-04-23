La Biblioteca de C-LM acoge hasta junio la muestra Toledo en el siglo XIII. La ciudad que levantó una catedral'. - JCCM

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESs) -

Desde este miércoles y hasta el 30 de junio la Biblioteca de Castilla-La Mancha acoge la exposición 'Toledo en el siglo XIII. La ciudad que levantó una catedral', un guiño al VIII Centenario de la Catedral de Toledo que añade una dimensión histórica y patrimonial a la celebración literaria.

La muestra, comisariada por Ricardo Izquierdo Benito y Daniel Gómez Aragonés, pretende recrear cómo era la ciudad en el momento en que se inició la construcción de la Catedral.

Según informa el Gobierno regional, la exposición propone un recorrido por la vida cotidiana, las costumbres, la organización social y económica y las figuras históricas que definieron aquel periodo, al tiempo que pone en valor la colección patrimonial de la propia Biblioteca a través de un relato histórico coherente y accesible.

Instalada en la Sala Borbón-Lorenzana, ofrece una visión rigurosa y didáctica del Toledo medieval mediante documentos patrimoniales, piezas seleccionadas y textos interpretativos que reconstruyen el funcionamiento de la ciudad.

El recorrido se articula en torno a distintos ámbitos -desde los antecedentes históricos y la transformación urbana y religiosa hasta la estructura social, la economía, la vida cotidiana o el papel de Toledo como centro cultural-, permitiendo al visitante comprender de forma global las dinámicas sociales, económicas, religiosas y culturales del siglo XIII y el contexto que hizo posible el inicio de la gran catedral gótica.

El proyecto se completa con un programa de actividades adicionales que incluyen un ciclo de conferencias a cargo de especialistas como Ricardo Izquierdo Benito, Daniel Gómez Aragonés, Carlos Dueñas, Gema Alonso, Antonio Dávila, Isidoro Castañeda y Alfredo Rodríguez González, además de la previsión de un concierto de música medieval y diversas actividades culturales y de difusión que enriquecerán la experiencia del público y ampliarán los contenidos de la exposición.