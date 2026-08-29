Las bibliotecas y salas de estudio de Albacete tendrán horario especial del 7 al 17 de septiembre por la Feria

Biblioteca Depósitos del Sol. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas y salas de estudio de la red municipal de Albacete van a tener horario especial durante la Feria de Albacete, con el objetivo de facilitar a los opositores y estudiantes la continuidad de su preparación durante estos días, así como favorecer y fomentar el hábito de la lectura entre los ciudadanos.

Según informa el Consistorio, las bibliotecas de los Depósitos del Sol, Parque Abelardo Sánchez, Parque Sur, Medicina, Ensanche, Saramago, El Pilar, Industria, Hospital, Polígono San Antón, El Salobral y Argamasón abrirán sus puertas en horario de 9.30 a 13.00 horas. Por su parte, las bibliotecas de Hermanos Falcó, Tinajeros y Santa Ana prestarán servicio de 10.30 a 13.00 horas.

En cuanto a las salas de estudio, la de los Depósitos del Sol, Posada del Rosario y Parque Abelardo Sánchez permanecerán abiertas de 9.30 a 13.30 horas, mientras que la sala de estudio de la Fiesta del Árbol contará con un horario más amplio, de 8.30 a 21.30 horas.

Tanto las bibliotecas como las salas de estudio permanecerán cerradas el próximo 8 de septiembre, con motivo de la festividad de la Virgen de Los Llanos, Patrona de la ciudad, al tratarse de un festivo local.