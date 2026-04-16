Bienestar Social reevalúa el coste por plaza en centros de acogida de menores de C-LM

Archivo - La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la rueda de prensa. - JCCM - Archivo

TOLEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha actualizado las cantidades contempladas en las bases del concierto social para la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores y para la ejecución de las medidas judiciales de convivencia en grupo educativo en la Junta para el periodo 2024-2028, ante el incremento de los costes.

Según indica la Orden publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves, recogida por Europa Press, el coste de estos servicios concertados, para el periodo comprendido desde 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2028 para los Centros de Primera Acogida y Valoración, y desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028 para los hogares de atención residencial, centro especializado y centro para el cumplimiento de medida judicial, fue aprobado por cuantía de 106.740.432,09 euros.

Transcurrido apenas un año desde la entrada en vigor del concierto social y atendiendo a la entrada en vigor el 1 de enero de 2026 del V Convenio colectivo de protección y reforma, aprobado por Resolución de 3 de diciembre de 2024, de la Dirección General de Trabajo, que repercute en los costes residenciales, se hace necesario actualizar el coste del concierto social mediante la modificación del precio por plaza de cada menor usuario, de manera que la financiación de la Orden que se pretende aprobar supone un incremento en el concierto social vigente de 9.972.281,84 euros.

Por este motivo, la Consejería ha actualizado el precio de referencia por plaza y día de la persona usuaria del concierto social.

Así, el precio neto diario de las plazas de centros de primera acogida y valoración pasa de 124,92 euros a 144,60 euros. Los hogares de atención residencial, de 122,00 euros a 138,16 euros. El centro especializado para la atención de personas con discapacidad intelectual en grado moderado a grave, de 213,43 euros, a 251,85 euros. Finalmente, el centro de cumplimiento para la medida judicial de convivencia con grupo educativo, de 152,21 euros a 176,02 euros.