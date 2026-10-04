Blanca Fernández admite que votar antes generales que autonómicas aplacaría el peligro de nacionalizar la campaña en CLM

La delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha admitido que si las elecciones generales fueran después de las autonómicas, "una parte de la campaña se nacionalizaría" y eso no interesa ni al PSOE "ni a ningún alcalde" socialista, porque a la ciudadanía le interesa "hablar de los temas de los que se vota".

Según ha dicho en conversación con Europa Press, con esa distorsión, si la gente "se despista de ese objetivo", es más fácil que se vote "en clave nacional", y con esa conclusión, en su opinión, prefiere unas generales antes que las autonómicas y municipales para que la campaña "no se nacionalice y se quede todo contaminado por Ceuta, Madrid o Cataluña" en lugar de lo que pasa en Castilla-La Mancha.

Una nacionalización de la campaña que ha ejemplificado con lo ocurrido en la campaña de 2023. Así, se ha remontado a la campaña electoral que el Partido Popular hizo en Castilla-La Mancha en el último envite de 2023, donde volcó parte de sus mensajes con tinte más nacional que autonómico.

"En vez de criticar al Gobierno de Page, montó furgones con la cara de Otegui, Pedro Sánchez y Page; estuvo hablando del 'Que te vote Txapote' y de la Ley del Sí es Sí. Esa fue su campaña electoral", ha recordado.

PAGE, ÚNICO CANDIDATO

La encargada de representar al Gobierno de García-Page en esta provincia ha defendido que ni ella ni nadie en el partido contempla otro candidato en el PSOE que no sea el actual presidente.

"¿Cómo podríamos pensar en cambiar de candidato?", se ha preguntado, respetando el tiempo que se dé García-Page para tomar la decisión y asegurando que en cualquier caso "no tiene alternativa, ni por la izquierda ni por la derecha; ni dentro ni fuera del PSOE".

Sobre su perspectiva electoral y alertando de que "hasta el rabo todo es toro", ha dicho que sería "soberbio" por parte del PSOE confiar en revalidar la mayoría absoluta que lleva ostentando durante las dos últimas legislaturas.

Y aún así, asegura que el PSOE está en condiciones de ganar e incluso "mejorar el resultado" a cuenta de algunas de las encuestas que manejan.

MAYORÍA ABSOLUTA DE SÁNCHEZ FRENTE A PACTOS IMPOSIBLES

Blanca Fernández, pese a las fricciones entre los gobiernos de García-Page y Pedro Sánchez, asegura que en cualquier caso prefiere que el presidente del Gobierno de la nación consiga mayoría absoluta o lo suficientemente amplia como para no depender de pactos "imposibles".

Y es que para Fernández, el problema del mandatario en esta legislatura ha radicado más en sus pactos que en sus políticas. "Soy socialdemócrata, militante del PSOE, no puedo querer nunca que gane la derecha y la ultraderecha, bajo ningún concepto", ha afirmado.

Por ello, un hipotético gobierno de Pedro Sánchez sobre la base de pactos progresistas y sin la presencia de distorsiones como el apoyo de Junts sería deseable para la representante del Gobierno castellanomanchego en Ciudad Real.

A la pregunta de si el PSOE castellanomanchego saldría a pedir el voto para Pedro Sánchez en el caso de que las generales adelantaran en calendario a las autonómicas, ha zanjado que las campañas generales "se hacen en plano nacional", y desde el PSOE de la región "hay que centrarse en el territorio y en lo que hay aquí entre manos".

Así, la eventual campaña de generales estará centrada "en los intereses de Castilla-La Mancha", si bien, por supuesto, se pedirá el voto para la candidatura del PSOE que encabece Pedro Sánchez.

Cuestionada por un escenario en el que Pedro Sánchez pudiera ejercer un gobierno de mayoría progresista sin depender de pactos con independentistas para avanzar, ha opinado sobre la relación entre Sánchez y García-Page. "Emiliano siempre ha defendido la región por encima de todo y nunca se ha apartado de la senda socialdemócrata. Y todo lo que sea converger en esa senda, será bueno".