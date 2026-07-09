Un bombero resulta afectado por la inhalación de humo en el incendio de vehículos en una nave en Herencia

El incendio se ha desatado en el interior de una nave de Herencia. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un bombero ha resultado afectado por inhalación de humo durante el despliegue para extinguir un incendio que se ha desatado este jueves en una nave industrial en Herencia, Ciudad Real.

El bombero, de 43 años, ha sido atendido in situ por una UVI desplazada en preventivo sin requerirse su traslado a un centro sanitario.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el fuego ha comenzado sobre las 15.53 horas en las instalaciones situada en la calle de los Yeseros, al incendiarse vehículos en su interior.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado dos dotaciones bomberos del parque de Alcázar de San Juan que continúan trabajando en las labores de extinción.

Asimismo, se han desplegado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Herencia.