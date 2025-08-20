Los bomberos acotan el fuego que ya ha arrasado tres naves de reciclaje de plástico en Yeles

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos siguen trabajando en las labores de extinción del fuego declarado este martes en el interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica de la localidad toledana de Yeles.

Fuentes del Servicio de Atención y coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que ya han acotado el fuego a una zona y que, de momento, se han visto afectadas tres naves.

Los trabajadores que se encontraban en la empresa abandonaron el lugar por su propio pie, por lo que no hubo afectados por inhalación de humos ni tampoco por quemaduras.

No obstante, el fuego, iniciado pasadas las 18.00 horas, sí obligaba a cortar durante más de tres horas la circulación de trenes de Alta Velocidad del trayecto entre Madrid-Andalucía y las conexiones con Castilla-La Mancha. Un total de doce trenes de Alta Velocidad estuvieron detenidos en diferentes puntos de la línea y otros siete trenes han sido cancelados.

La circulación fue reanudada sobre las 22.00 horas, gracias a la intervención de los equipos de emergencia y la revisión de la infraestructura.

En el operativo movilizado por el 112 han participado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Illescas, de Orgaz y de Villarrubia de Santiago, así como del Centro Operativo Regional (COR) de lucha contra incendios forestales.