Bomberos del Consorcio de Toledo se manifestarán el 30 de enero en la Plaza de Zocodover ante "la falta de efectivos"

Archivo - Consorcio Bomberos de Toledo - CONSORCIO BOMBEROS DE TOLEDO INSTAGRAM - Archivo

TOLEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Consorcio de Bomberos de Toledo ha informado de que, tras mantener una reunión en la que se ha analizado con profundidad la situación actual del servicio, por mayoría se ha decidido convocar una manifestación el próximo 30 de enero, a las 10.30 horas, en la Plaza de Zocodover.

Esta movilización se convoca, según la Junta de Personal, ante "una situación límite" provocada por la "grave y continuada falta de efectivos", que ha llevado al servicio de bomberos a operar en condiciones que suponen "un riesgo inaceptable", no solo para los trabajadores, sino para la seguridad de toda la ciudadanía.

"Las intervenciones se están realizando con dotaciones claramente insuficientes. En muchos servicios, los vehículos salen con un cabo, un conductor y únicamente dos bomberos. Esta dotación ya de por sí mínima se ve aún más reducida en la práctica, ya que uno de esos efectivos debe dedicarse exclusivamente al manejo de la bomba del camión, dejando a un número claramente insuficiente de bomberos para afrontar emergencias de gran complejidad", denuncian.

Esta situación, añaden, compromete gravemente la capacidad de respuesta ante incendios, rescates o accidentes de tráfico, retrasando actuaciones críticas, limitando la simultaneidad de tareas y aumentando exponencialmente el riesgo de que una intervención no pueda resolverse con garantías, con consecuencias potencialmente fatales para las personas afectadas.

"El riesgo alcanza su punto más crítico en las intervenciones que requieren equipos SOS. En estos casos, solo dos bomberos acceden inicialmente a la zona de riesgo, trabajando en binomio. Si este binomio sufre un accidente, queda atrapado o necesita auxilio urgente, no existe un equipo de rescate inmediato que pueda intervenir".

Esto supone --afirman en el comunicado-- que, en la práctica, se está aceptando la posibilidad real de no poder rescatar a los propios bomberos y mucho menos a los ciudadanos, "algo absolutamente contrario a cualquier estándar básico de seguridad y que pone en evidencia una situación operativa extremadamente peligrosa inclusive cuando vienen recogidos en los protocolos impuestos por el propio Consorcio de Bomberos".

Desde la Junta de Personal se advierte de que estas carencias no solo ponen en peligro a los bomberos, sino que dejan a la ciudadanía desprotegida ante emergencias graves, donde cada segundo y cada efectivo son determinantes para salvar vidas.

Por todo ello, se convoca esta manifestación para exigir soluciones inmediatas, un refuerzo urgente de efectivos y el cumplimiento de unos mínimos de seguridad que "no pueden seguir siendo ignorados".

La Junta de Personal hace un llamamiento a la población de Toledo para que apoye esta movilización, entendiendo que esta reivindicación no es solo laboral, sino una defensa directa del derecho de los ciudadanos a contar con un servicio de emergencias "seguro, eficaz y capaz de responder con garantías cuando más se necesita".