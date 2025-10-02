Bomberos de Cuenca intervienen en un incendio en el Edificio Iberia - VÍCTOR RUBIO

CUENCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Cuenca han intervenido este jueves en el Edificio Iberia, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha en Cuenca capital.

Según informan fuentes del Gobierno regional, el incendio ha tenido lugar pasadas las cinco de la tarde en el cuadro de luces del sótano, pero no ha avanzado más allá de este habitáculo.

En el momento en el que se ha producido el fuego había cinco personas en el edificio: tres trabajadores de climatización, el encargado de seguridad y una limpiadora, pero no ha habido que lamentar heridos.

Una vez sofocado el incendio, los bomberos han permanecido en el edificio situado en la calle Cardenal Gil de Albornoz para ventilar las dependencias.