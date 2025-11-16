Bomberos de Cuenca sofocan un incendio en una vivienda de Villar de Olalla, originado por un cargador

Bomberos de Cuenca sofocan un incendio que se salda sin daños personales en una vivienda de Villar de Olalla. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Cuenca han intervenido en un incendio en una vivienda de la calle de La Virgen de la localidad conquense de Villar de Olalla, según informa su Ayuntamiento.

El fuego se ha producido este domingo en torno a las 16.00 horas, y, aparentemente, su origen se debe a un cargador que ha salido ardiendo.

El fuego ya ha sido controlado por los bomberos y no ha habido que lamentar daños materiales. Además de los bomberos de Cuenca, se han desplazado hasta Villar de Olalla una ambulancia y una patrulla de la Guardia Civil.