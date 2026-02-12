Bomberos de Diputación de Albacete achican agua en la piscifactoría 'El Zarzalejo' de la pedanía El Jardín

Piscifactoría inundada. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Albacete trabajan desde primera hora de este jueves en la pedanía de El Jardín, donde el aumento del caudal del río Jardín, que permanece en aviso rojo, ha provocado un desbordamiento puntual que está afectando a la piscifactoría 'El Zarzalejo'.

Según informa la Diputación en nota de prensa, el operativo desplazado desde el Parque Comarcal de Alcaraz con un camión y autobomba, se encuentra realizando labores de achique de agua en las instalaciones, centrando especialmente los trabajos en la zona del transformador eléctrico, con el objetivo de reducir riesgos y minimizar daños.

Esta intervención se enmarca en el dispositivo preventivo y operativo que el Sepei mantiene activado ante el paso de sucesivas borrascas y el incremento generalizado de caudales en distintos puntos del territorio provincial.

Además de las actuaciones directas como la que se está desarrollando en El Jardín, la Diputación de Albacete trabaja a través de su servicio de bomberos con labores de monitorización permanente de zonas inundables, vigilancia constante en embalses y puntos sensibles y atención inmediata a las incidencias que surgen.

Todo ello, en estrecha coordinación con las corporaciones locales, manteniendo un contacto continuo para anticiparse a posibles situaciones de riesgo y ofrecer apoyo técnico y logístico donde resulte necesario.