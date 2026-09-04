Bomberos intervienen en un incendio en una planta de residuos de Los Palancares en Cuenca

Incendio en Cuenca en la plaza de residuos Los Palancares - EUROPA PRESS

CUENCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Cuenca han intervenido en un incendio declarado en una planta de gestión de residuos del polígono de Los Palancares de la capital conquense, según confirma el Ayuntamiento de Cuenca.

El fuego se ha detectado antes de las 19.00 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado también efectivos policiales.

Por el momento se desconoce el alcance del incendio, que ha provocado una gran nube negra que se alza sobre el polígono.