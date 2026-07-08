Bomberos de C-LM y la Comunidad de Madrid desplegados en Illescas por un incendio en una nave industrial

El incendio se ha iniciado en el exterior de la nave. - EUROPA PRESS

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios equipos de bomberos provenientes de parques de la provincia de Toledo y de la Comunidad de Madrid se han desplegado este miércoles para tratar de extinguir un incendio que ha comenzado en una nave industrial de Illescas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso ha sido dado sobre las 16.22 horas tras comenzar el fuego en los palets de los exteriores de una empresa situada en el kilómetro 31,600 de la A-42 en sentido Madrid.

Han sido desplegados bomberos de los parques de Illescas y Toledo, así como los provenientes de la comunidad vecina, que sobre las 18.00 horas han declarado controlado el fuego, aunque continuaban trabajando en su extinción. Asimismo, se ha dado aviso al Centro Operativo Regional del Infocam, ante el riesgo de que el fuego se extienda a zonas aledañas.

También se ha desplazado una UVI móvil y un equipo médico de urgencias, que han atendido a un trabajador que ha sufrido quemaduras, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Illescas.