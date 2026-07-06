Bomberos trabajan en extinguir un incendio en un depósito de gasoil de 2.000 litros en Guadamur (Toledo)

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Toledo y Orgaz trabajan en extinguir un incendio que se ha originado en un depósito de gasoil de 2.000 litros en la localidad toledana de Guadamur, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha producido a las 17.02 horas en este depósito situado en el exterior de una nave de una fábrica en el kilómetro 10 de la CM-401.

Cerca al depósito hay dos más de 5.000 litros, pero por el momento no se encuentran afectados. Se ha desplazado hasta el lugar la Guardia Civil y personal del centro operativo regional de incendios.