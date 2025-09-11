Bravo desmiente que Génova impidiese una reunión con Díaz antes de las vacaciones para abordar la reducción de jornada

Archivo - El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en una foto de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha desmentido que Génova impidiese mantener una reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de las vacaciones, a la que se habría comprometido el partido, para hablar de la reducción de la jornada, tal y como ha denunciado la propia Díaz, asegurando que esas declaraciones son "absolutamente falsas".

Así se ha pronunciado este jueves a preguntas de los medios en Toledo, insistiendo en que lo que ha hecho la responsable de Trabajo es "faltar a la verdad", tal y como ya había aseverado anteriormente el 'popular' en su cuenta de X.

El vicesecretario ha insistido en que en el PP, desde el primer día, recomendó a la ministra que trabajase en el diálogo social e intentara acercar posturas entre sindicatos y empresarios. "Al final un ministro o una ministra tiene que intentar ser el árbitro que, ante las diferencias, si hace falta poniendo esfuerzo desde la administración, ayuda en todo eso", ha argumentado.

En este sentido, ha lamentado las "palabras gruesas" que, a su juicio, la ministra Díaz ha vertido contra algunos partidos políticos en relación con la reducción de jornada, defendiendo que en el Congreso no hay "ni un" diputado que no tenga la "firme voluntad" de "mejorar las condiciones de los trabajadores".

"No sé si quiere entender mucho, pero lo que quiero trasladarle es que hay tantas cosas por las que trabajar, en las que seguro que nos pondríamos de acuerdo, que cuando alguien lleva el debate a la ideología, a la imposición, buscando un titular en lo personal de una vicepresidenta en lugar de buscar el beneficio colectivo, nos encontramos con ese problema", ha recalcado.