Brazatortas contará con una escultura monumental que representa un ciervo dentro de su estrategia turística

El Ayuntamiento de Brazatortas (Ciudad Real), dentro de su estrategia de desarrollo turístico para posicionarse como referente del Valle de Alcudia, ha proyectado la incorporación de una escultura monumental que representa de forma realista la pintura rupestre del ciervo que, desde hace diez años, es su imagen de marca.

La nueva pieza, que va a suponer una inversión de 16.485,70 euros, consistirá en un relieve de bronce de 86 x 150 centímetros, que incluirá el nombre del municipio en letras de 20 centímetros de alto y será ubicado en un emplazamiento neurálgico como es el entorno del Centro de Interpretación, en la confluencia de la travesía de la N-420, la carretera de Cabezarrubias del Puerto y el acceso al casco urbano, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde, Pablo Toledano, contextualiza el nuevo monumento, encargado al escultor Carlos Guerra del Moral, en el "objetivo de potenciar esta singular marca diferenciadora en la comarca, que tiene por referente el arte esquemático rupestre de nuestro término municipal, poniendo en valor asentamientos humanos en Brazatortas desde la Prehistoria".

El regidor considera "fundamental" el uso de la imagen del ciervo esquemático más allá del Plan de Desarrollo Turístico municipal, ya que "une en una sola figura la gastronomía, el turismo de naturaleza y el más relacionado con nuestra historia, pero, incluso también, todo lo que aquí se mueve en torno al sector cinegético".

En el soporte donde irá montado, a base de los característicos peñones de roca procedentes de promontorios del término municipal, constará además una inscripción del 'Libro de las Monterías' del rey Alfonso XI en el que ya dejaba constancia de su afición a cazar osos o jabalíes en el Puerto de Navalcaballo.

"Queremos que, además de que los turistas tengan este reclamo para fotografiarse como recuerdo, sea también una divisa a la que se encomienden cazadores que vienen de toda España a fincas cinegéticas y, de alguna forma, se vean representados con orgullo en este relieve, por una práctica que conecta con los inicios del ser humano", ha añadido el regidor.