La BTT vuelve a llenar Albacete de deporte y espectáculo, con casi 600 ciclistas y muchos espectadores en las calles - AYTO ALBACETE

TOLEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad ha vuelto a llenarse con el deporte de la bicicleta gracias a la BTT Ciudad de Albacete, con salida y meta en el Pincho de la Feria. El alcalde, Manuel Serrano, y el concejal de Deportes Villaescusa han participado en la salida y la entrega de premios de esta prueba que ha contado con casi 600 participantes y mucha presencia de ciudadanos en el recorrido.

Serrano ha dicho que "esta prueba, que cierra el Circuito Provincial y es la más masiva del programa, supone un orgullo para la ciudad y una ocasión para disfrutar viendo y practicando deporte. La BTT, como tantas pruebas en la ciudad, es una ocasión para la convivencia y la participación, además de un elemento de superación personal para quienes toman parte en la carrera".

Albacete sigue apostando por organizar eventos deportivos que proyecten la imagen de una ciudad saludable, una ciudad que entiende el deporte como un espectáculo, un hábito que mejora la calidad de vida, y una contribución a la promoción de la Marca Albacete, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este año se han repetido los trazados corto y largo de la edición anterior por calles y caminos, "y le damos un gran protagonismo como salida y meta al Recinto Ferial, que es un lugar querido por todos y muy reconocible".

Antes de iniciarse la prueba, Serrano ha entregado una navaja como señal de reconocimiento al ciclista fereño Luis Francisco Pérez Martínez del equipo Kilimatiza Orbea, como mejor español del ránking UCI de maratón.

El alcalde ha agradecido el trabajo de los que han actuado en el Plan General de Seguridad en coordinación con Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, servicios médicos y voluntarios: "Quiero destacar la labor del personal del IMD, fuerzas de seguridad y voluntarios, y también del Grupo Hospitalario HLA que aporta el personal médico y de enfermería".

Manuel Serrano también ha destacado el "papel fundamental de las entidades patrocinadoras, empezando por Globalcaja. Y por supuesto de la Diputación, que con esta carrera cierra su circuito provincial de BTT, y como siempre, se ha implicado a tope para que Albacete pueda acoger el mejor deporte y los ciclistas se sientan a gusto en nuestra ciudad".