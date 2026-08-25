Burguillos celebra el viernes su VI carrera y marcha 'Lúcete corriendo' con camisetas especiales, sorteos y pintacaras

Cartel de la carrera y marcha 'Lúcete corriendo' de Burguillos de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DE TOLEDO

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Burguillos de Toledo celebrará este viernes, 28 de agosto, la sexta edición de su Carrera y Marcha 'Lúcete corriendo', su tradicional evento nocturno que contará en esta ocasión con camisetas especiales para los primeros inscritos, así como varias distancias de carrera y marcha y multitud de actividades paralelas.

De esta forma, según informa el Ayuntamiento de Burguillos de Toledo, el evento dará comienzo a las 21.00 horas con las carreras infantiles, mientras que a las 22.00 horas se pondrán en marcha tanto la marcha, de 3 kilómetros de distancia, como la carrera, de 6 kilómetros de duración.

Además, también habrá otras actividades con luces LED, así como sorteos, un pintacaras reflectante y animación musical. Asimismo, los participantes recibirán una bolsa del corredor.

En esta ocasión, la organización ha diseñado también una camiseta exclusiva que recibirán los 250 primeros inscritos.

Desde el Ayuntamiento de Burguillos de Toledo destacan que 'Lúcete corriendo' es una cita deportiva "imprescindible" en la localidad y "una noche para disfrutar del deporte, la diversión y el mejor ambiente" en las calles de esta localidad toledana.