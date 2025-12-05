Bustinduy espera que muchos más países sigan el "ejemplo" de España con Eurovisión: "No se puede mirar hacia otra parte"

Archivo - Imagen de archivo del logo de Eurovisión 2025. - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha confiado este viernes en que haya "muchos más países" que sigan el "ejemplo" de España de retirarse del Festival de Eurovisión, después de que las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra hayan concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

"Pareciera que una vez que desaparecen de los titulares o de los telediarios las imágenes cotidianas de la masacre indiscriminada de decenas de miles de personas inocentes y de niños y niñas, pues pareciera que deberíamos mirar hacia otra parte y normalizar la situación" y eso "no puede ser", ha manifestado.

A preguntas de los medios durante una visita al Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, Bustinduy se ha enorgullecido de la decisión adoptada por RTVE de no participar en Eurovisión y ha confiado en que "los responsables de este genocidio acaben rindiendo cuentas ante un tribunal internacional, que es el lugar que les corresponde".

"Voy a hacer todo lo que esté en mi mano" para ello, ha añadido, asegurando que "España no olvida la tragedia y la masacre que ha sufrido el pueblo palestino, y esperamos que se haga justicia algún día y que sus responsables lo paguen".