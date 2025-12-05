Bustinduy ve una "muy buena noticia" que el esfuerzo para mejorar la cobertura del IMV esté "logrando resultados"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita el Hospital Nacional de Parapléjicos. - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha considerado este viernes una "muy buena noticia" que el esfuerzo que se está haciendo para mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV) "esté logrando resultados".

"Creo que es un dato positivo y que nos señala un camino para el que seguir, para que la política social sea verdaderamente eficaz y llegue allí donde más se necesita", ha especificado, a preguntas de los medios durante una visita al Hospital Nacional de Parapléjicos, a propósito de los datos del IMV conocidos hoy, que evidencian que el IMV ha crecido un 18,1% en el último año hasta alcanzar a 785.722, y 2,4 millones de personas beneficiarias.

Bustinduy ha admitido que "queda mucho camino por avanzar para conseguir que las prestaciones de protección social sean mucho más ágiles, que haya menos burocracia y que lleguen allí donde más se necesitan".

"De ahí, de esos principios, se deriva la defensa que yo hago de la prestación universal por crianza que sería la herramienta más útil, más eficaz y más ágil para abordar el que, a mi juicio, es el principal problema que tiene la democracia española, que son los índices de pobreza infantil que siguen existiendo", ha continuado.

En su opinión, el modelo hacia el que hay que transitar es "el que no sea de ayudas que necesiten que una persona demuestre con toda una serie de papeles y largos procesos burocráticos que están en una situación de necesidad, sino de derechos de ciudadanía, con prestaciones que lleguen inmediatamente allí donde hacen falta y que a continuación haya mecanismos suficientes de justicia fiscal para que quien más tiene más contribuya en la declaración de la renta".