El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero - JCCM

CIUDAD REAL 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, considera muy positiva la publicación en el BOE de la planificación eléctrica en el horizonte del año 2030 con Almadén y su comarca. Así lo ha trasladado tras una reunión de trabajo con el presidente de MAYASA, José Tejero, en el parque minero de Almadén.

"La aprobación de la nueva planificación eléctrica estatal, publicada por el Boletín Oficial del Estado, es un documento muy importante para España, pero especialmente relevante para Castilla-La Mancha, para Almadén, su comarca y la empresa MAYASA", ha señalado Caballero. En este sentido, ha destacado que la planificación aprobada por el Gobierno de España incluye la construcción de una nueva subestación eléctrica en Almadén para atender las necesidades de generación y almacenamiento de energía.

Desde Almadén, José Manuel Caballero ha explicado que esta infraestructura responde a una demanda planteada por el Gobierno regional durante el proceso de alegaciones, que finalmente ha sido incorporada al documento definitivo. Asimismo, el vicepresidente segundo del Gobierno regional ha subrayado que esta actuación permitirá desarrollar "un proyecto de baterías aquí en Almadén, en Mayasa", asociado a una importante inversión destinada al almacenamiento energético y a reforzar la capacidad de suministro a la red eléctrica, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Esta es una iniciativa que hemos planteado el Gobierno de Castilla-La Mancha, una exigencia que planteamos al Gobierno de España, que ha sido atendida; de manera que con las alegaciones que presentamos a la primera propuesta, hemos conseguido que se pueda desarrollar esta infraestructura que va a permitir un proyecto de baterías en Almadén, en MAYASA, con una inversión muy potente, para poder almacenar energía y que esta se pueda suministrar a la red", ha detallado Caballero.

Así, ha remarcado que "este es un proyecto muy potente, con mucho impacto económico y también con importancia en cuanto a la generación de empleo en su fase de construcción y también en su mantenimiento posterior". Además, ha incidido en que "gracias a este proyecto más adelante se pueden desarrollar proyectos de generación eléctrica, fundamentalmente a partir de renovables y, de manera especial, de energía procedente del sol".

Caballero ha expresado que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha sabemos, además, por otra parte, que era una reivindicación histórica de varios ayuntamientos de la comarca de Almadén para desarrollar proyectos fotovoltaicos". "Creo que hoy es un día importante en la medida en que Almadén y su comarca con esta nueva subestación, aprobada por el Gobierno español y publicado el documento hoy en el Boletín Oficial del Estado, tiene una nueva oportunidad de abrirse al desarrollo económico, a la inversión y a la captación de empresas a través de la energía eléctrica y de esta nueva subestación", ha reafirmado.