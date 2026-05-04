Caballero destaca la trayectoria del piloto de motociclismo David Almansa: "Es un ejemplo de esfuerzo y superación"

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero,en un encuentro mantenido en Argamasilla de Calatrava con el piloto David Almansa. - JCCM

CIUDAD REAL 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha respalda el talento deportivo de la región a través de apoyo económico que contribuye a la proyección de sus deportistas dentro y fuera de España.

Así lo ha señalado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante el encuentro mantenido en Argamasilla de Calatrava con el piloto David Almansa, en el que también han estado presentes el alcalde de la localidad, Jesús Manuel Ruíz y el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste.

El vicepresidente segundo ha explicado que el Ejecutivo autonómico mantiene un patrocinio institucional con el piloto de motociclismo para impulsar su carrera deportiva y reforzar la promoción turística de la comunidad autónoma. Este apoyo se traduce en un respaldo económico para facilitar su progresión y hacer frente a los costes derivados de la competición y los entrenamientos.

Este respaldo económico permite, además, que la marca turismo de Castilla-La Mancha esté presente "en el casco y en el resto de los elementos visuales de su equipación contribuyendo a la promoción de la región en competiciones nacionales e internacionales". Durante su intervención, Caballero ha destacado que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno regional con los jóvenes talentos que, "desde el esfuerzo y la superación, trabajan cada día para alcanzar sus metas y llevar el nombre de Castilla-La Mancha por todo el mundo".

Asimismo, ha puesto en valor la trayectoria de David Almansa, subrayando que es "un ejemplo de capacidad de superación" y un referente para otros jóvenes de la región. Ha remarcado también la dificultad que supone desarrollar determinadas disciplinas deportivas desde entornos como Castilla-La Mancha, donde no siempre se dispone de las infraestructuras necesarias, lo que hace aún más relevante el apoyo institucional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Por último, ha trasladado el reconocimiento del Ejecutivo autonómico, a su trayectoria y a los últimos éxitos que ha cosechado en la competición internacional. Caballero ha recordado que el piloto ya ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha, que recibió hace unas semanas de manos del presidente García-Page. "Sus éxitos son también los de toda la región", ha concluido.