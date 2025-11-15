Caballero reivindica a los alcaldes que iniciaron con la democracia los servicios, los derechos y el bienestar

CIUDAD REAL 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha reivindicado la contribución de los alcaldes y alcaldesas que iniciaron con la democracia los servicios, los derechos y el bienestar.

"Un buen ejemplo es Román Rivero que durante 36 años trabajó por transformar y mejorar Miguelturra", ha afirmado Caballero, que ha participado en el acto de homenaje que ha tenido lugar este sábado en el centro de mayores situado en la plaza de la Constitución que desde hoy lleva el nombre 'Alcalde Román Rivero Nieto'.

"Es un reconocimiento muy merecido, que además viene de la mano de sus vecinos y que pone en evidencia que Román Rivero ha sido un gran transformador de Miguelturra y, desde luego, una persona muy querida por los que le votaron y también por muchos que no le votaron pero que confiaron en que su acción de gobierno mejoraría su vida", ha expresado el vicepresidente segundo, según informa el Ejecutivo.

En este sentido, ha señalado que al mismo tiempo que mejoró Miguelturra durante 36 años, Román es de los que contribuyeron de manera decisiva en hacer de Castilla-La Mancha la Castilla-La Mancha "que hoy conocemos".

"Lo hicieron transformando los pueblos, transformando realidades como era Miguelturra, pueblos muy rurales, donde todo estaba por venir, donde no había nada, donde faltaban los servicios, donde no se ejercitaban los derechos que habían estado extinguidos durante el periodo de la dictadura".

Caballero ha reivindicado que todo eso cambió "con la llegada de un alcalde, en este caso por el Partido Socialista, que transformó esta realidad del municipio y contribuyó a la transformación de Castilla-La Mancha".

"Si hoy estamos orgullosos de lo que somos y podemos celebrar que tenemos una vida infinitamente mejor que la que tenían nuestros padres y nuestros abuelos en el año 79, se debe, sin duda, a mucha gente y entre esa gente, a esos alcaldes y alcaldesas que dieron un paso adelante", ha remarcado.

"Lo hicieron con absoluta generosidad y que arriesgaron en esos momentos el dedicarse a su familia y sus empleos. Todos tenemos que estarles muy agradecidos porque ellos son los grandes protagonistas de Miguelturra en este caso, pero también de toda Castilla-La Mancha", ha concluido.