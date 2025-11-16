Caballero ve "un buen paso" que el Gobierno central presente la senda financiera en el CPFF de este lunes

El secretario general del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero, en la Asamblea Extraordinaria que celebra el PSOE de Manzanares. - PSOE

CIUDAD REAL 16 Nov. (EUROPA PRESs) -

El secretario general del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha defendido la importancia de la celebración el lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera." Es un buen paso que se haya convocado y sin duda que se vaya a presentar la senda financiera para unos presupuestos para el ejercicio del 2026".

"Ya llevamos mucho tiempo sin presupuesto y creo que conviene que todas las administraciones se doten de ese instrumento, que al fin y al cabo es un instrumento para dar respuesta a las necesidades de la gente" ha afirmado, según informa el partido en nota de prensa.

Caballero, que ha subrayado la importancia de presentar unos presupuestos, se ha mostrado confiado en que, una vez presentados en el Congreso de los Diputados "reúnan los apoyos suficientes como para aprobarlos".

Así se ha manifestado el secretario general del PSOE de Ciudad Real al comienzo de la Asamblea Extraordinaria que celebra el PSOE de Manzanares para la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Local, donde, en relación con la financiación autonómica, ha expresado que Castilla-La Mancha "acude con una posición muy contundente con dos asuntos".

"Que se compense a Castilla-La Mancha y a otras comunidades, pero de manera particular a nuestra región, que ha estado años con gobierno del PSOE y del PP infrafinanciados nuestros servicios y nuestras políticas".

Ha hecho hincapié en que la región ha de ser compensar económicamente por el "déficit" que ha generado en este tiempo como consecuencia de no tener una financiación "justa".

Por otro lado, ha incidido en que tiene que haber una propuesta de financiación autonómica que trate "por igual a todas las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos, vivan donde vivan", ha aseverado.

"No creemos ni apoyamos la financiación singular para ningún territorio, ni para Cataluña ni para ningún otro y, desde luego, el dinero que se ofrezca a las comunidades autónomas desde el Estado tiene que tener en cuenta las características y la realidad de los territorios, especialmente la dispersión, la despoblación y el envejecimiento", ha defendido.

ASAMBLEA DE MANZANARES

En otro orden de cosas, Caballero se ha referido a la asamblea del PSOE de Manzanares donde ha destacado el "carácter democrático y abierto de la organización". "Somos una organización democrática que toma sus decisiones escuchando a sus hombres y a sus mujeres", ha remarcado.

"El PSOE en la provincia de Ciudad Real, y en particular en Manzanares, es un partido comprometido con los deseos, ilusiones y necesidades de la gente. Es una organización al servicio de la sociedad, que toma sus decisiones escuchando a sus miembros y siempre con la finalidad de mejorar la vida de las personas a las que representamos", ha concluido.